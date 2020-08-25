Мінімальна зарплата в Україні збільшиться до 5 тис. грн з 1 вересня.

Відповідний законопроект №3963 щодо змін до бюджету України 2020 року, який було подано президентом України, Верховна Рада ухвалила на засіданні 25 серпня.

В ухваленому законі йдеться про поетапне збільшення мінімальної зарплати та її зростання на 5,86% вже з осені.

З 1 січня 2021 року мінімалка буде 6 тис. грн, а з 1 липня 2021 року – 6,5 тис. грн.

Закон також передбачає збільшення видатків на підвищення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду та встановлення його у розмірі 2 225 грн (підвищення на 5,86%).

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За рахунок чого піднімається мінімалка

Додаткові бюджетні витрати на підвищення мінімальної заробітної плати здійснять за рахунок збільшення надходжень від податку на доходи фізичних осіб – на 461 млн 337,8 тис. грн і податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування – на 80 млн грн., а також зменшення витрат Міністерству фінансів України (обслуговування державного боргу) на 3 млрд 461 млн 224,9 тис. грн.

Підвищення мінімалки та інфляція

Підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тис. грн не позначиться на рівні інфляції в Україні, заявив 17 серпня голова НБУ Кирило Шевченко.

Зростання продажів не прогнозується через зниження рівня заощаджень населення та песимістичні очікування підприємств, пояснив він.