Это только первый этап — Зеленский о повышении минимальной зарплаты

Повышение с 1 сентября минимальной заработной платы до 5 тыс. грн — это первый этап. В течение 2021 года должны быть реализованы следующие этапы повышения.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

— Уверен, что депутаты проголосуют за увеличение минимальной заработной платы. Затем второй этап этой программы — увеличение с 2021 года до 6 тыс. грн. И в течение 2021 года будет третья часть — мы увеличим до 6,5 тыс. грн.

По его мнению, повышение минимальной зарплаты — это шаг в направлении цивилизованного уровня жизни.

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Владимир Зеленский добавил, что после повышения минимальной зарплаты вырастут доходы работников бюджетной сферы: учителей, медиков, соцработников.

Все потому, что их оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, привязанной к минимальной зарплате.

Также президент обратился к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову и попросил его назначить внеочередное заседание парламента на 25 августа. А нардепов глава государства призвал поддержать законопроект об увеличении минимальной зарплаты.

В начале августа Володимр Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн.

Сейчас минимальная заработная плата в Украине составляет 4 723 грн в месяц.