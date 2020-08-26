Цена на бензин в Украине растет: причины и чего ожидать осенью

Цена на бензин в Украине начинает расти. Сегодня стоимость дизельного топлива и бензина А-95 выросла на 1,5 — 2 грн за литр.

Аналитик консалтинговой компании А 95 Артем Куюн утверждает, что подорожание обусловлено острой конкуренцией на рынке. Осенью цены на топливо могут вырасти еще больше из-за повышения закупочной стоимости.

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Фото: Артем Куюн

— Пружина между закупочной ценой и розничной сжимается каждый день. Учитывая рост закупочной стоимости за последние месяцы, осенью следует ожидать повышения цен на бензин, дизельное топливо и автогаз, — отметил Куюн.

Также по его словам ключевыми факторами, которые влияют на цены является стоимость нефти и нефтепродуктов, курс валют. Точно спрогнозировать на сколько вырастет цена на бензин в Украине невозможно, поскольку все зависит от уровня закупочных цен, которые проанализировать трудно.

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Кроме того, аналитик консалтинговой компании А 95 рассказал, что для существенного подорожания сжиженного газа в ближайшие недели причин нет. Может произойти определенная коррекция цен, поскольку из-за конкурентной борьбы сети, торгующие в низком ценовом диапазоне, максимально долго удерживали стоимость топлива на низком уровне.

В сегодняшних условиях они будут поднимать цены до тех, которые есть в больших сетях.

Артем Куюн также сообщил, что в случае вспышки пандемии коронавируса и очередного внедрения жесткого карантина, цены на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ заметно упадут.