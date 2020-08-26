Ціна на бензин в Україні зростає: причини та чого очікувати восени

Ціна на бензин в Україні починає зростати. Сьогодні вартість дизельного палива та бензину А-95 зросла на 1,5 – 2 грн за літр.

Аналітик консалтингової компанії А 95 Артем Куюн стверджує, що здорожчання обумовлено гострою конкуренцією на ринку. Восени ціни на паливо можуть зрости ще більше через підвищення закупівельної вартості.

Читайте: Як протести у Білорусі вплинуть на ціну пального в Україні – пояснення експерта

Фото: Артем Куюн

– Пружина між закупівельною ціною та роздрібною стискається кожного дня. Враховуючи зростання закупівельної вартості за останні місяці, восени слід очікувати підвищення цін на бензин, дизельне пальне та автогаз, – зазначив Куюн.

Також за його словами ключовими факторами, які впливають на ціни є вартість нафти і нафтопродуктів та курс валют. Точно спрогнозувати на скільки зросте ціна на бензин в Україні неможливо, оскільки все залежить від рівня закупівельних цін, які проаналізувати важко.

Читайте: Експерт пояснив здорожчання пального і дав прогноз щодо цін

Окрім того, аналітик консалтингової компанії А 95 розповів, що для суттєвого здорожчання скрапленого газу у найближчі тижні причин немає. Може відбутись певна корекція цін, оскільки через конкурентну боротьбу мережі, що торгують у низькому ціновому діапазоні, максимально довго утримували вартість палива на низькому рівні.

У сьогоднішніх умовах вони підніматимуть ціни до тих, які є у великих мережах.

Артем Куюн також повідомив, що у разі спалаху пандемії коронавірусу та чергового впровадження жорсткого карантину, ціни на бензин, дизельне паливо та скраплений газ помітно впадуть.