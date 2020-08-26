Мінімальна зарплата в Україні 2020: як вплине підвищення на бізнес та економіку

25 серпня відбулося позачергове засідання Верховної Ради, на якому, зокрема, розглядали президентську ініціативу щодо підвищення мінімальної заробітної плати.

Документ знайшов підтримку 295 народних депутатів, завдяки чому його без проблем ухвалили.

З 1 вересня мінімальна заробітна плата зросте до 5 тис. грн, але на цьому плани президента Володимира Зеленського щодо її підвищення не завершуються.

Факти ICTV розповідають, який план має глава держави щодо підвищення заробітної плати і як це вплине на економіку України.

План Зеленського

Після декларування планів щодо підвищення мінімальної зарплати в Україні до 5 тис. грн, Зеленський сказав про те, що це лише перша частина реалізації плану зі збільшення МЗП.

За його словами, вона зросте ще більше. Просто нині це небезпечно робити у короткі терміни.

– Це не просто обіцянки. 5 тис. грн – це перше збільшення. Ми точно знаємо, що можемо збільшити до 6,5 тис грн. Небезпечно це робити в короткі терміни. Але уряд і Національний банк впевнені, що на початку 2021 року мінімальна зарплата буде на рівні 6 тис. грн, а потім в середині року – 6,5 тис. грн, – заявив президент.

Зеленський давно заявляв про бажання значно підняти рівень життя українців і, мабуть, підвищення мінімальної зарплати буде одним з кроків до виконання відповідної обіцянки.

Мінімалку вже підвищували на 550 грн на початку 2020 року. Нині підвищення зарплати буде незначним, але наступні – досить великими, особливо враховуючи, що як таких передумов для цього немає.

Звичайно, на тлі президентських планів з’явилися побоювання, що частина бізнесу знову почне працювати в сіру, що точно не сприятиме розвитку економіки.

Сам Зеленський не вважає, що це призведе до проблем з бізнесом, адже в Україні є багато бізнесменів, які розуміють, що потрібно працювати в “білу”.

Однак підвищення зарплати в часи глобальної фінансової кризи навряд чи здається гарною ідеєю. Зазвичай підвищення мінімалки у світі відбувається, коли зростає продуктивність праці і робітникам необхідно це компенсувати.

Та в макроекономічному прогнозі на наступні три роки йдеться про те, що продуктивність праці зростатиме слабо – на 2-4% щороку.

І виникає нормальне запитання: А звідки братимуться кошти на таке підвищення зарплати?

Вплив на економіку

Потрібно не забувати, що світ охопила фінансова криза. В цій ситуації важко говорити про покращення будь-яких соціальних стандартів, навіть в Україні, де це конче необхідно.

Реально прожити на зарплату в 5 тис. грн навіть одній людині в Україні дуже й дуже важко.

У коментарі Фактам ICTV економіст Олексій Кущ заявив, що відповідне рішення навряд чи суттєво покращить ситуацію для більшості українців.

– В Україні мінімальна зарплата не є інструментом соціальної політики держави. В умовах, коли 50% ринку праці знаходиться в тіні і зарплату малий і середній бізнес платить за допомогою комбінованих методів (мінімалка + в конвертах), підвищення МЗП не призводить до зростання реальних доходів українців. У нас виплату зарплат і формування тарифної сітки бюджетникам відв’язали від її розміру. Вона безпосередньо не призводить до перерахунку тарифної сітки бюджетників. Тут потрібно приймати окреме рішення, – каже Кущ.

Та порушення зазначеної проблеми під час кризи породжує багато запитань.

Зокрема, виникають запитання про місцеві вибори. Чи не зіграли вони ключову роль в ухваленні рішення Верховною Радою? Та чи не стали причиною, через яку питання вирішили винести на обговорення?

– Давайте будемо трохи цинічними і згадаємо, що у нас скоро місцеві вибори. Тут не тільки політика, очевидно, у нас бідна країна, і велика кількість людей перебуває за межею бідності. Цю проблему потрібно вирішувати. Але чи можна її вирішити зараз, в умовах дуже важкої економічної кризи? Це питання з негативною відповіддю. Але близькість місцевих виборів, де потрібно показувати результати та турботу про громадян, стимулює політичних гравців приймати такі рішення, – висловив свою думку політичний аналітик Андрій Сухарина в ефірі телеканалу Україна 24.

Навіть якщо рішення щодо збільшення мінімалки є політичним, воно вже ухвалене, і навряд чи його скасовуватимуть. Нині думки щодо нього розділилися.

З одного боку реально від такого підвищення бюджет не сильно постраждає, з іншого – збільшиться навантаження на бізнес, який і так переживає не найкращі часи.

Зокрема, очікується зростання:

єдиного податку для ФОП другої групи;

єдиного соціального внеску;

податку на нерухомість;

низки зборів (туристичний, судовий, військовий, на паркування);

податку на доходи.

І це додаткове навантаження може негативно вплинути на загальну ситуацію. Під час карантину багато маленьких бізнесів закрилися, а тим, що нині працюють, доводиться скорочувати персонал, оптимізувати витрати тощо. Загалом – триматися до останнього.

– Тут переслідують такі цілі, як посилення фіскалізації малого і середнього бізнесу, в основному. Зрозуміло, що потрібно боротися з зарплатами в конвертах. Але робити це необхідно на фазі економічного зростання, шляхом застосування, зокрема, і стимулюючих інструментів, – висловлює думку економіст.

Однак в Уряді не вважають, що підвищення заробітної плати значно погіршить ситуацію в економіці, а навпаки – зробить її більш стабільною.

Перегляд мінімалки дозволить отримати додаткові доходи в бюджет, а також зменшити дефіцит Пенсійного фонду.

– Загалом запропоновані зміни стимулюватимуть зростання споживчого попиту, забезпечать детінізацію “сірих” зарплат. Це дозволить підвищити надходження до бюджету Пенсійного фонду, зміцнити стабільність бюджетної і пенсійної системи, а також поліпшить захист трудових і соціальних прав громадян, – заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу у Верховній Раді.

Покрити це планують за рахунок економії витрат за бюджетною програмою Обслуговування держборгу на суму 3,5 млрд грн.

Єдиний негативний вплив, якого очікують з першим підвищенням мінімальної зарплати – незначне прискорення інфляції.

Більшість економістів сходяться на думці, що значних викликів для економіки у результаті першого збільшення мінімалки не буде. А от надалі вже варто ретельно придивлятися до планів.

Підвищення за підвищенням

До середини 2021 року МЗП в Україні планують підвищити до 6,5 тис., що приблизно на 30% більше від нинішніх показників. І якщо збільшення до 5 тис. грн ще більш-менш обґрунтоване, адже наступного року вона була б така сама або навіть трохи більша, то окреслені плани щонайменше бентежать.

За різними прогнозами, падіння економіки України у 2020 році складе 7-8%, тоді як зростання у 2021 році очікують на рівні 4-5%. Тобто зростання економіки не відповідає запланованому збільшенню мінімальних зарплат.

Крім того, у 2022-2023 роках заплановане підвищення МЗП на 7% щорічно. Цілком імовірно, що це призведе і до пришвидшення інфляції в країні.

Потрібно враховувати, що продуктивність праці в Україні достатньо низька. А підвищення мінімальної зарплати такими темпами може негативно вплинути і на інвестиції.

Тобто ми маємо низку негативних факторів, які навряд чи сприятимуть покращенню ситуації і штовхатимуть бізнес до “відчайдушних” кроків, вважає Кущ.

– Багато хто говорить, що лише на 277 грн мінімалка збільшиться, скільки тих податків з неї буде. Насправді тут спрацьовує накопичувальний ефект. У нас накопичився великий бекграунд проблем у малого і середнього бізнесу за останні роки, – каже він.

І чим далі – тим більше з’являтиметься “сірих” бізнесів. Щонайменше в часи кризи, коли важко передбачити, що буде наступного дня, не говорячи вже про місяці чи роки.

– Для багатьох підприємців це може бути просто “остання крапля”, після якої ухвалюватимуть рішення про скорочення людей, закриття бізнесу, йтимуть в “тінь”. Уже зараз підприємці закладають в свої плани підвищення мінімальної зарплати на 1,5 тис. грн наступного року. Відповідно багато хто може ухвалити рішення про те, щоб виводити одного співробітника замість трьох, платити зарплату 30 на 70% на користь неофіційної, – розповідає Кущ.

Збільшення соціальних стандартів – похвальна справа, адже Україна через пандемію коронавірусу переживає далеко не найкращі часи. Та й тут потрібно бути обережними.

Так, великі бізнеси, найімовірніше, пристосувалися до кризи і не постраждають від подальшого підвищення мінімалки.

А от закриття малих підприємств відчують на собі не лише всі українці, але й економіка країни в цілому.

Владислав Бомбела