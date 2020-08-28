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Малыши без масок и мытье рук после каждого урока: обучение в школах с 1 сентября

Правила организации учебного процесса в школах с 1 сентября озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Об этом он рассказал на брифинге 28 августа.

Во время посещения школ сотрудники и ученики должны следовать таким рекомендациям:

  • все ученики должны передвигаться по школе в маске, правило не касается младших школьников — с 1 по 4 класс, на уроке можно находиться без средства индивидуальной защиты;
  • в учебных заведениях оранжевой зоны учителям рекомендуется использовать защитные щитки, желтой и зеленой — соблюдать безопасную дистанцию;
  • в случае выявления коронавируса весь класс уходит на самоизоляцию, для детей она также длится 14 дней;
  • антисептики должны находиться возле входов в школу, ученикам рекомендуется мыть руки после каждого урока.

Читайте: Эксперт объяснил, готовы ли школы к приему учеников на обучение с 1 сентября

Школы могут организовывать группы продленного дня, но только с соблюдением всех рекомендаций по недопущению распространения коронавируса.

Обучение в школах с 1 сентября

Несмотря на сложную эпидситуацию, в населенных пунктах зеленой, желтой и оранжевой зон дети пойдут в школу 1 сентября.

Запрет на посещение учебных заведений будет действовать лишь в красной зоне.

Перед началом учебного года все учреждения Украины проверят, придерживаются ли в них противоэпидемических рекомендаций Минздрава.

Фото: Dreamstime

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