Правила организации учебного процесса в школах с 1 сентября озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Об этом он рассказал на брифинге 28 августа.

Во время посещения школ сотрудники и ученики должны следовать таким рекомендациям:

все ученики должны передвигаться по школе в маске, правило не касается младших школьников — с 1 по 4 класс, на уроке можно находиться без средства индивидуальной защиты;

в учебных заведениях оранжевой зоны учителям рекомендуется использовать защитные щитки, желтой и зеленой — соблюдать безопасную дистанцию;

в случае выявления коронавируса весь класс уходит на самоизоляцию, для детей она также длится 14 дней;

антисептики должны находиться возле входов в школу, ученикам рекомендуется мыть руки после каждого урока.

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Школы могут организовывать группы продленного дня, но только с соблюдением всех рекомендаций по недопущению распространения коронавируса.

Обучение в школах с 1 сентября

Несмотря на сложную эпидситуацию, в населенных пунктах зеленой, желтой и оранжевой зон дети пойдут в школу 1 сентября.

Запрет на посещение учебных заведений будет действовать лишь в красной зоне.

Перед началом учебного года все учреждения Украины проверят, придерживаются ли в них противоэпидемических рекомендаций Минздрава.