Обучение с 1 сентября в Украине начнется традиционно в большинстве школ. Учебные заведения, которые находятся в зеленой, желтой, оранжевой зонах эпидемической безопасности будут принимать учеников на обучение с соблюдением определенных мер безопасности.

Школы красной зоны будут закрыты на карантин до уменьшения количества больных коронавирусом в регионе и перехода в другую зону.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев считает, что в Украине очень много делается для начала обучения в школах в соответствии с требованиями Министерств образования и здравоохранения.

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По его словам, в стране около 16 тыс. школ с различными условиями функционирования. Чтобы решить проблемы социального дистанцирования, предлагаются следующие варианты:

принцип пузыря — на определенной территории размещают детей одной возрастной группы, которые не пересекаются с другими;

принцип чередования — в школе происходит чередование очной и дистанционной формы образования для школьников.

Такие меры могут решить проблемы перегрузки школ в крупных городах и предупредит распространение коронавируса в учебных заведениях.

Сергей Горбачев утверждает, что хотя в целом система образования готова к приему детей на обучение с 1 сентября, существуют определенные проблемы.

— Отдельные проблемы мы сможем решить только в процессе обучения: как дети будут перемещаться в помещении, как обеспечить нормальное питание, как согласовать расписание и т. д. Сейчас руководители учебных заведений делают все возможное, чтобы обучение в школах было безопасным для учителей и учеников, — отметил образовательный омбудсмен.

Сергей Горбачев объяснил, что соблюдение всех рекомендации МОН и МОЗ зависит от качественного финансирования, которое возложено на местные бюджеты.

— Та информация, которая поступает, показывает, что там, где местные власти к образованию относится ответственно, там делается все, что нужно для обеспечить всех противоэпидемическими средствами защиты, — рассказывает Горбачев.

По словам омбудсмена, сейчас главной проблемой является дополнительная оплата труда учителей, поскольку из-за рекомендации разделения класса на группы (очное обучение и дистанционное) педагоги вынуждены будут работать больше.

Также возникают проблемы относительно налаживания соответствующей инфраструктуры в определенных регионах — обеспечение техническим оборудованием и интернетом для качественного дистанционного обучения, ведь местные бюджеты не могут с этим справиться.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев утверждает, что использование цифровых технологий — это не единственный метод дистанционного обучения.

— Если школа находится в небольшом селе, в пределах пешеходной доступности, можно печатать задания, искать другие способы донесения информации, — объясняет он.

По его словам, рекомендации о запрете входа в школу родителей и ношение прозрачных защитных щитков является нужными.

— Прозрачные щитки позволяют ребенку видеть лицо учителя, что является важным для установления контакта с ребенком, — отмечает Сергей Горбачев.

Условия предоставления образования — неделимый комплекс, где первым пунктом стоят жизнь и здоровье участников образовательного процесса. Именно поэтому ограничение контактов является абсолютно логичным и справедливым требованием в условиях пандемии коронавируса.

Обучение с 1 сентября

Перед началом обучения в школах с 1 сентября будут проходить проверки в учебных заведениях. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, соблюдение безопасных условий обучения в детских садах и школах во время карантина будут проверять Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки.

В случае неготовности учебного заведения согласно рекомендациям, правительство будет принимать радикальные кадровые решения.