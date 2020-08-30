Регистрация партий и начало агитации: ЦИК назвала дату начала избирательного процесса

Начало избирательного процесса местных выборов 2020 в Украине состоится 5 сентября.

Окончательное решение приняли на заседании ЦИК 30 августа.

Пресс-служба комиссии сообщила, что во внимание был взят ряд постановлений, касающихся местных выборов 2020 в Украине:

О назначении очередных местных выборов в 2020 году (постановление Верховной Рады).

№160 О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года.

№161 О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года.

№176 О назначении первых выборов депутатов районных советов на 25 октября 2020 года.

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Таким образом, ЦИК официально подтвердил невозможность проведения местных выборов 2020 на оккупированных территориях Донбасса.

Календарь местных выборов 2020

Официальная подготовка к выборам, согласно календарю местных выборов 2020, начнется в субботу, 5 сентября.

Уже 6 сентября все политические партии, участвующие в выборах, должны подать в ЦИК все необходимые документы.

Разрешение на начало предвыборной агитации кандидат или партия получают уже на следующий день после официальной регистрации.