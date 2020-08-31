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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В июле украинцы заплатили за коммуналку больше выставленных счетов — названа сумма

Украинцы в июле должны были заплатить коммунальных платежей на 7,8 млрд грн, но заплатили за коммунальные услуги 9,3 млрд грн, что на 19,5% больше начисленных сумм. Переплата связана с выплатой части предыдущих долгов.

Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги на конец июля 2020 года составила 55,8 млрд грн, что на 2,1 млрд грн меньше, чем месяцем ранее, сообщает Государственная служба статистики Украины.

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По состоянию на 31 июля задолженность населения составляла:

  • за газ — 21,6 млрд грн;
  • за теплую воду — 17,3 млрд грн;
  • за электроэнергию — 5,6 млрд грн;
  • за воду и водоотвод — 5,3 млрд грн;
  • за управление домами — 5,0 млрд грн;
  • за вывоз мусора — 1,0 млрд грн.

За июль 2020 украинцы переплатили за коммуналку 1,5 млрд грн

Рост цен на коммуналку

Минэкономики Украины прогнозирует, что в течение 2021-2023 годов импортированный природный газ подорожает до $214 за 1 тыс. куб. м.

Также подорожает централизованное водоснабжение — на 23% (± 5%), прогнозирует ведомство.

Стоимость электроэнергии в последующие три года вырастет на 10%.

Источник: Госслужба статистики Украины

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