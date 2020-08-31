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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

У липні українці заплатили за комуналку більше виставлених рахунків – названо суму

Українці у липні мали заплатити комунальних платежів на 7,8 млрд грн, але заплатили за комунальні послуги 9,3 млрд грн, що на 19,5% більше нарахованих сум. Переплата пов’язана з виплатою частини попередніх боргів.

Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги на кінець липня 2020 року склала 55,8 млрд грн, що на 2,1 млрд грн менше, ніж місяцем раніше, повідомляє Державна служба статистики України.

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Станом на 31 липня заборгованість населення становила:

  • за газ – 21,6 млрд грн;
  • за гарячу воду – 17,3 млрд грн;
  • за електроенергію – 5,6 млрд грн;
  • за воду та водовідведення – 5,3 млрд грн;
  • за управління будинками – 5,0 млрд грн;
  • за вивезення сміття – 1,0 млрд грн.

За липень 2020 українці переплатили за комуналку 1,5 млрд грн

Зростання цін на газ

Мінекономіки України прогнозує, що протягом 2021-2023 років імпортований природний газ здорожчає до $214 за 1 тис. куб. м.

Також здорожчає централізоване водопостачання – на 23% (+-5%), прогнозує відомство.

Вартість електроенергії у наступні три роки зросте на 10%.

Джерело: Держстат

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