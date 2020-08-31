Закрытие границ Украины до 28 сентября: список документов для въезда

До 28 сентября в Украину не могут въезжать иностранцы или лица без гражданства, которые не находятся в зеленом списке.

Те же, кто может подтвердить свою цель поездки в Украину, будут допущены на территорию нашего государства после предъявления документов:

лица, которые являются одним из супругов гражданина Украины, должны иметь с собой свидетельство о браке;

которые являются родителями или детьми гражданина Украины — свидетельство о рождении;

следующие по территории Украины транзитом — документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

прибывающие в Украину с целью обучения — приглашение от Министерства образования и науки Украины или вид на жительство в Украине, или визу типа Д;

которые проходят военную службу в Вооруженных Силах — документы, подтверждающие прохождение военной службы в Вооруженных Силах Украины;

постоянно или временно проживающие на территории Украины — вид на постоянное жительство или вид на временное жительство в Украине;

которые признаны беженцами или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите — проездной документ беженца или удостоверение беженца;

имеют разрешение на применение труда иностранцев и лиц без гражданства;

являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей — документы, подтверждающие такой статус (соответствующее удостоверение, аккредитационная карточка);

являются главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины, Офиса президента Украины, Министерства иностранных дел — документы, подтверждающие такой статус/соответствующее приглашение;

являются лицами, прибывающими в Украину по приглашению Министерства иностранных дел — соответствующий документ;

являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад — документы, подтверждающие такой статус;

являются инструкторами вооруженных сил государств — членов НАТО и государств — участников программы НАТО Партнерство ради мира, которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил или прибывают по приглашению Министерства обороны — документы, подтверждающие такой статус/приглашение;

являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождающим каждого из них — приглашение учреждения культуры, документы, подтверждающие статус сопровождающего лица;

прибывающие для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающие их лица — документы, подтверждающие участие лица в официальных спортивных соревнованиях и приглашение от Министерства молодежи и спорта Украины, документы, подтверждающие статус сопровождающего лица;

являются техническими специалистами, прибывающих в Украину по приглашению представителей украинских предприятий — приглашение от представителей украинских предприятий;

являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации — подтверждающие документы Министерства здравоохранения Украины или от учреждения здравоохранения Украины;

прибывающие на лечение в учреждения здравоохранения Украины — подтверждающие документы от учреждения здравоохранения Украины.

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Кому еще Украина разрешит въехать

В отдельных случаях, решение о пропуске иностранцев и лиц без гражданства при наличии оснований гуманитарного характера может принимать председатель Государственной пограничной службы Украины.

Также Украина рассмотрит возможный допуск на свою территорию граждан Беларуси, которые испытывают давление или преследование. Для въезда белорусам нужно будет обратиться к украинским пограничникам.

Источник: Государственное агентство развития туризма Украины

Фото: ГПСУ