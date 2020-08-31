Закриття кордонів України до 28 вересня: список документів для в’їзду

До 28 вересня в Україну не можуть в’їжджати іноземці або особи без громадянства, які не перебувають у зеленому списку.

Ті ж, хто може підтвердити свою мету поїздки до України, будуть допущені на територію нашої держави після пред’явлення документів:

особи, які є одним із подружжя громадянина України, повинні мати з собою свідоцтво про одруження;

які є батьками або дітьми громадянина України – свідоцтво про народження;

які прямують територією України транзитом – документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;

які прибувають в Україну з метою навчання – запрошення від Міністерства освіти і науки України або посвідку на тимчасове проживання в України, або візу типу Д;

які проходять військову службу у Збройних Силах – документи, які підтверджують проходження військової служби у Збройних Силах України;

які постійно або тимчасово проживають на території України – посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання в Україні;

які визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту – проїзний документ біженця або посвідку особи біженця;

мають дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;

є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей – документи, що підтверджують такий статус (відповідне посвідчення, акредитаційна картка);

є главами та членами офіційних делегацій іноземних держав, співробітниками міжнародних організацій, а також особами, які їх супроводжують, та в’їжджають в Україну на запрошення президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Офісу президента України, Міністерства закордонних справ – документи, що підтверджують такий статус/відповідне запрошення;

є особами, які прибувають в Україну на запрошення Міністерства закордонних справ – відповідний документ;

є водіями та/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад – документи, що підтверджують такий статус;

є інструкторами збройних сил держав — членів НАТО та держав — учасниць програми НАТО Партнерство заради миру, які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил або прибувають на запрошення Міністерства оборони – документи, що підтверджують такий статус/запрошення;

є діячами культури, що прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них – запрошення закладу культури, документи, що підтверджують статус супроводжуючої особи;

які прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, та супроводжуючі їх особи – документи, що підтверджують участь особи в офіційних спортивних змаганнях та запрошення від Міністерства молоді та спорту України, документи, що підтверджують статус супроводжуючої особи;

є технічними спеціалістами, які прибувають в Україну на запрошення представників українських підприємств – запрошення від представників українських підприємств;

є особами, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації – підтверджуючі документи від Міністерства охорони здоров’я України або від закладу охорони здоров’я України;

які прибувають на лікування до закладів охорони здоров’я України – підтверджуючі документи від закладу охорони здоров’я України.

Читайте: Угорщина змінила правила в’їзду для українців, на кордоні виник ажіотаж

Кому ще Україна дозволить в’їхати

В окремих випадках, рішення щодо пропуску іноземців та осіб без громадянства за наявності підстав гуманітарного характеру може приймати голова Державної прикордонної служби України.

Також Україна розгляне можливий допуск на свою територію громадян Білорусі, які відчувають тиск або переслідування. Для в’їзду білорусам потрібно буде звернутися до українських прикордонників.

Джерело: Державного агентства розвитку туризму України

Фото: ДПСУ