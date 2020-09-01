Из-за высоких показателей заболеваемости Covid-19, адаптивный карантин в Украине могут продлить и после 31 октября. Об этом в одном из интервью сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Мы продлили карантин фактически до начала ноября. Очевидно, что он, наверное, будет продлен и дальше. Учитывая те показатели, которые мы сейчас имеем, в сентябре-октябре будет довольно напряженный момент с прохождением очередной волны коронавируса.

Также глава правительства отметил, что сейчас важно правильно подготовить медицинскую систему, врачей, оборудование и больницы.

Читайте: 3 тыс. больных ежедневно: Шмыгаль дал прогноз роста случаев Covid-19 осенью

Однако, несмотря на то, что Денис Шмыгаль уже сообщал, что Украина не будет вводить жесткий карантин во время второй волны Covid-19, несколько иное мнение высказал министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, глава Минздрава отметил, что жесткий карантин в Украине могут вернуть, если во всех регионах стремительно возрастет уровень заболеваемости Covid-19, а заполненность коек в больницах составит более 75%.

Источник: The Page