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Факты / Украина / Общество

Адаптивный карантин в Украине могут продлить после 31 октября — Шмыгаль

Из-за высоких показателей заболеваемости Covid-19, адаптивный карантин в Украине могут продлить и после 31 октября. Об этом в одном из интервью сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Мы продлили карантин фактически до начала ноября. Очевидно, что он, наверное, будет продлен и дальше. Учитывая те показатели, которые мы сейчас имеем, в сентябре-октябре будет довольно напряженный момент с прохождением очередной волны коронавируса.

Также глава правительства отметил, что сейчас важно правильно подготовить медицинскую систему, врачей, оборудование и больницы.

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Однако, несмотря на то, что Денис Шмыгаль уже сообщал, что Украина не будет вводить жесткий карантин во время второй волны Covid-19, несколько иное мнение высказал министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, глава Минздрава отметил, что жесткий карантин в Украине могут вернуть, если во всех регионах стремительно возрастет уровень заболеваемости Covid-19, а заполненность коек в больницах составит более 75%.

Источник: The Page

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