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Факти / Україна / Суспільство

Адаптивний карантин в Україні можуть продовжити після 31 жовтня – Шмигаль

Через високі показники захворюваності на Covid-19, адаптивний карантин в Україні можуть продовжити і після 31 жовтня. Про це в одному з інтерв’ю повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Ми продовжили карантин фактично до початку листопада. Очевидно, що він, напевно, буде продовжений і далі. Зважаючи на ті показники, які ми зараз маємо, у вересні-жовтні буде доволі напружений момент із проходженням чергової хвилі коронавірусу.

Також глава уряду зазначив, що зараз важливо правильно підготувати медичну систему, лікарів, обладнання і  лікарні.

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Однак, попри те, що Денис Шмигаль вже повідомляв, що Україна не вводитиме жорсткий карантин під час другої хвилі Covid-19, дещо іншу думку висловив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зокрема, очільник МОЗ зазначив, що жорсткий карантин в Україні можуть повернути, якщо у всіх регіонах стрімко зросте рівень захворюваності на Covid-19, а заповненість ліжок у лікарнях становитиме понад 75%.

Джерело: The Page

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