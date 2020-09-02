В Украине утвердили порядок выплат компенсаций жителям Донбасса, которые потеряли жилье из-за ​​военных действий.

В госбюджете для этого запланировано 20 млн грн.

Размер компенсации будет зависеть от опосредованной стоимости сооружения жилья в украинских регионах, однако не будет превышать 300 тыс. грн.

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Средства получат граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые потеряли жилье после 14 апреля 2014 года, оно должно находится на контролируемой Украиной территории.

Осмотр зданий проведут органы местного самоуправления, после чего передадут информацию специальной комиссии, которая определит размер компенсаций.

Работа пункте пропуска на Донбассе

С 1 сентября пункты пропуска на Донбассе перешли на осенний режим работы.

КПВВ Марьинка, Новотроицкое и Станица Луганская осенью будут работать с 07.00 до 18.30 по направлению к контролируемой территории Украины.

Пересечь границу по направлению к временно оккупированной территории можно до 18.00.