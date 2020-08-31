Контрольные пункты въезда и выезда на Донбассе переходят на осенний режим работы с 1 сентября.
КПВВ Марьинка, Новотроицкое и Станица Луганская будут работать с 07.00 до 18.30. В направлении временно оккупированной территории пропуск будет до 18.00, сообщили в штабе ООС.
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Пересечение линии разграничения проводится с соблюдением следующих санитарных норм:
- температурный скрининг;
- масочный режим;
- социальная дистанция.
Пропуск лиц с временно оккупированной территории осуществляется после установки электронного сервиса действий дома или дачи согласия на обсервацию.
Пересечение линии разграничения с Крымом
С 29 августа 2020 года возобновляется работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Крыма и выезда из нее.
В период с 29 августа по 28 сентября 2020 года, иностранцы и лица без гражданства должны иметь страховой полис, покрывающий расходы, связанные с лечением Covid-19 и действующий на срок пребывания на территории Украины.
Все, кто прибывает из временно оккупированных территорий, должны пройти самоизоляцию или сдать ПЦР-тест на Covid-19.