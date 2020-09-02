В Україні затвердили порядок виплат компенсацій мешканцям Донбасу, які втратили житло через воєнні дії.

У держбюджеті для цього заплановано 20 млн грн.

Розмір компенсації залежатиме від опосередкованої вартості спорудження житла в українських регіонах, однак не перевищуватиме 300 тис. грн.

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Кошти отримають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які втратили житло після 14 квітня 2014 року, воно має розташовуватися на контрольованій Україною території.

Огляд будівель проведуть органи місцевого самоврядування, після чого передадуть інформацію спеціальній комісії, яка визначить розмір компенсацій.

Робота пунків пропуску на Донбасі

З 1 вересня пункти пропуску на Донбасі перейшли на осінній режим роботи.

КПВВ Мар’їнка, Новотроїцьке і Станиця Луганська восени працюватимуть з 07.00 до 18.30 у напрямку до контрольованої території України.

Перетнути кордон у напрямку до тимчасово окупованої території можна до 18.00.