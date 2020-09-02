НБУ выводит из обращения монету номиналом 25 копеек

Национальный банк Украины выводит из обращения монету номиналом 25 копеек с 1 октября 2020 года.

Со следующего месяца этой монетой нельзя будет пользоваться и она перестает быть платежным средством.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Алексей Шабан на брифинге.

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— Мы продолжаем наводить порядок в наличном обращении и приводить его к мировым стандартам. Главная цель наших решений — упростить наличные расчеты и повысить их удобство для пользователей, — отметил Шабан.

По его словам, монеты номиналом 25 копеек можно будет сдать в течение трех лет. В любой украинский банк нужно будет сдать до 30 сентября 2021 года, в НБУ и уполномоченные банки (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен банк Аваль и ПУМБ) до 30 сентября 2023 года. Вывод этой монеты упростит наличные расчеты и не окажет влияния на инфляцию.

Также в НБУ отметили, что в Украине будут выводить из обращения старые банкноты образцов до 2003 года и бумажные деньги в сумме 1 и 2 гривны и монеты 1 гривна образца 1996 года, меняя их на новые.

Новые монеты

НБУ ввел в обращение новую монету День памяти павших защитников Украины номиналом в 10 гривен. Эту монету специально создали в честь украинских военнослужащих и добровольцев, умерших в Донбассе.

На аверсе монеты размещено поле подсолнухов, один из которых изображен с перебитым стеблем, как раненый воин. А на реверсе монеты воссоздали большой цветок подсолнуха, который символизирует Украину, и имеет один лепесток-слезу, напоминающий об аннексированном Россией Крыме и две изогнутые, символизирующие временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.