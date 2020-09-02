НБУ виводить з обігу монету номіналом 25 копійок

Національний банк України виводить з обігу монету номіналом 25 копійок з 1 жовтня 2020 року.

З наступного місяця цією монетою не можна буде користуватись і вона перестає бути платіжним засобом.

Про це повідомив заступник голови НБУ Олексій Шабан на брифінгу.

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– Ми продовжуємо наводити лад у готівковому обігу та приводити його до світових стандартів. Головна мета наших рішень – спростити готівкові розрахунки та підвищити їхню зручність для користувачів, – зазначив Шабан.

За його словами, монети номіналом 25 копійок можна буде здати впродовж трьох років. У будь-який український банк потрібно буде здати до 30 вересня 2021 року, до НБУ та уповноважених банків (Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен банк Аваль та ПУМБ) до 30 вересня 2023 року. Виведення цієї монети спростить готівкові розрахунки та не матиме впливу на інфляцію.

Також у НБУ зазначили, що в Україні поступово виводитимуть з обігу старі банкноти зразків до 2003 року та паперові гроші сумою 1 та 2 гривні та монети 1 гривня зразка 1996 року, змінюючи їх на нові.

Нові монети

НБУ увів в обіг нову монету День пам’яті полеглих захисників України номіналом у 10 гривень. Цю монету спеціально створили для вшанування пам’яті українських військовослужбовців та добровольців, які померли на Донбасі.

На аверсі монети розміщено поле соняшників, один з яких зображений із перебитим стеблом, як поранений воїн. А на реверсі монети відтворили велику квітку соняшника, яка символізує Україну, та має одну пелюстку-сльозу, що нагадує про анексований Росією Крим, і дві зігнуті, що символізують тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.