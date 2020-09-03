Строительство подпорной стены и жилого комплекса на 13-й станции Большого Фонтана – единственный на сегодня реальный способ уберечь склоны от оползня. Об этом заявил известнейший эксперт, профессор Евгений Черкез, декан геолого-географического факультета Одесского национального университета.

По словам профессора, строительство комплекса La Mer, которое будет проводить компания-застройщик Интергал-Буд с инженерной точки зрения несет положительный эффект.

— Мой ответ как специалиста: комплекс имеет знак плюс. Склон приобретет, пусть на отдельном участке, дополнительные удерживающие сооружения, — отметил эксперт.

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Альтернативой строительству подпорной стены является уполаживание склона, то есть срезание его части. Однако такой вариант вряд ли возможен, так как на склоне расположен дачный кооператив.

— Единственный выход для повышения запаса устойчивости – это конструкции из рядов свай глубокого заложения большого диаметра. Первый опыт такого повышения запаса устойчивости – транспортная эстакада в районе парка Шевченко на территории Одесского порта. Эстакада работает как транспортное сооружение и одновременно противооползневое. Там сваи диаметром полтора метра, они идут вдоль берега на протяженном участке. В случае 13-й станции Большого Фонтана запланировано порядка 200 свай. Они идут шагом примерно в метр. Сейчас другого варианта, чтобы улучшить ситуацию, нет. Понятно, что на склоне (после возведения комплекса) появится и дизайн какой-то, и уход. Я не возражаю против дополнительных противооползневых мероприятий, в том числе, строительства свайных рядов. Идея абсолютно правильная. И мы же понимаем, что наше государство само с таким проектом не справится – это ж дорогие вещи. А берег надо спасать. Надо что-то делать, — отметил профессор.

Экс-начальник Управления инженерной защиты города и развития побережья Одесского горсовета Геннадий Мирошниченко также уверен, что альтернативы привлечению инвестора не существует.

— Застройщики не заинтересованы, чтобы строительный объект за несколько десятков миллионов долларов съехал вниз вместе со склоном. Они за свои деньги вынуждены проводить работы по укреплению склона, у подножия которого ведется строительство. В бюджете города таких денег нет и никогда не будет, — утверждает Мирошниченко.

Экс-заместитель мэра Одессы Валерий Матковский заявляет, что работы по укреплению склона на 13-й станции уже вышли на завершающую стадию.

— Укрепление склонов – дело первостепенной важности. Склоны — это на сегодня самая большая проблема Одессы. Поэтому, когда компания Интергал-Буд заключала договор с городом, их обязали укрепить склон. Две трети работ укрепительных там уже сделано. Город этого не сделает никогда, у них на это денег нет. Работы по укреплению склонов не всегда находят понимание у одесситов. Но они просто необходимы. И город совершенно зря заигрывает с политиками-популистами. У Одессы два варианта – либо заморозить любые строительные работы на побережье, оставить разруху, заброшенные стройплощадки и обвалившиеся склоны. Либо находить компромисс с девелоперами, — говорит Матковский.

По мнению экспертов, вероятность оползней на одесском побережье растет с каждым днем. Нормативный период эксплуатации противооползневых сооружений в Одессе завершился еще 15 лет назад, утверждают специалисты.

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