Большая распродажа тюрем перерастет в большое строительство тюрем – Малюська

Большая распродажа тюрем впоследствии перерастет в Большое строительство тюрем.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

По его словам, после распродажи тюрьмы утратят свое целевое назначение и будут уничтожены.

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Малюська отметил, что главной ценностью для покупателей будут крупные земельные участки к которым будут подведены все коммуникации.

— Означает ли продажа тюрем то, что мы будем выпускать осужденных на свободу? Нет. Просто у нас слишком много избыточного имущества, на содержание которого мы тратим средства. Вот с него как раз и начинается продажа, — сказал министр.

Как будет выглядеть Большая распродажа тюрем:

продажа замороженных тюрем (из бюджета только тратятся деньги на их охрану)

оптимизиция сети существующих тюрем (освобождение, заморозка и продажа еще около 10 функционирующих тюрем)

в некоторых городах СИЗО выведут из центральных частей города в промзону или за городскую черту

проектирование и строительство первых новых и современных СИЗО в окрестностях

продажа старых СИЗО в центральных частях городов и перенос в новые

строительство и реконструирукция учреждений исполнения наказаний

Малюська добавил, то пункты 1-3 уже в процессе реализации.

В ближайшее время будут представлены первые лоты и появится возможность их осмотра потенциальными покупателями. О датах аукционов будет сообщено отдельно.

Распродажа тюрем в Украине

6 августа стало известно, что первым выставленным на продажу объектом станет Ирпенский исправительный центр.

13 июня 2019 года было принято решение об оптимизации Ирпенского исправительного центра №132 путем консервации. Заклюенных перевели в другое учреждение в августе прошлого года.