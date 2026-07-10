Уже в ближайшее время во Франции состоится первая встреча по антибаллистическому проекту FREYA.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Зеленский о проекте FREYA

По словам Зеленского, FREYA — это украинский проект антибаллистической системы, который должен стать европейской моделью защиты от баллистических ракет.

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— FREYA. Это наша украинская антибаллистика. Этот проект — антибаллистическая система, которая должна стать аналогом Patriot по сбиванию баллистических целей, но при этом быть более массовой и более дешевой. Это европейская модель, — сказал президент.

Глава государства сообщил, что в ближайшее время во Франции состоится первая встреча, посвященная реализации этого проекта.

По словам президента, Украина планирует собрать лидеров стран, представителей оборонных компаний и советников по вопросам национальной безопасности, чтобы представить FREYA потенциальным партнерам.

— Наша задача состояла в том, чтобы собрать лидеров, компании, советников по вопросам нацбезопасности и представить этот проект странам, которые могут помочь Украине реализовать его очень быстро. Если лидеры, их производственные возможности и их компании поддержат FREYA — FREYA начнет работать в ближайшее время, — подчеркнул Зеленский.

Почему Украина запускает собственный проект FREYA

Президент отметил, что Patriot по-прежнему остается самой эффективной системой противовоздушной обороны против баллистических ракет.

— Patriot — номер один. Мы благодарны Америке и европейцам, которые помогали нам с этими системами, — сказал он.

В то же время Зеленский напомнил о франко-итальянской системе нового поколения SAMP/T NG, которую тоже считают аналогом Patriot.

— Есть SAMP/T NG — новое поколение французских систем. Является ли это аналогом Patriot? Да. И мы очень рассчитываем, что благодаря нашим договоренностям с Францией мы получим соответствующие системы, — отметил президент.

Однако, по его словам, главной проблемой остается ограниченное производство таких комплексов и длительные сроки их поставки.

— И с Patriot, и с SAMP/T — это вопрос времени. Производство очень небольшое, очереди очень длинные. И поэтому мы начали разрабатывать свой европейский проект под названием FREYA. Очень рассчитываю на успех этого проекта, — подытожил Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты политически поддержали предоставление Украине лицензии на производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

По словам главы государства, Украину признали страной, которая технологически готова к такому производству.

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