Украина в ближайшее время рассчитывает получить миссию Международного валютного фонда.

Об этом заявил глава Национального банка Кирилл Шевченко во время брифинга по монетарной политике.

Следующий транш от МВФ в Нацбанке ожидают получить до конца этого года.

— Мы ожидаем в ближайшее время миссию МВФ и планируем до конца года еще получить деньги от МВФ, — заявил Кирилл Шевченко.

Также Шевченко напомнил, что основным предположением макропрогноза НБУ является продолжение сотрудничества с МВФ.

Читайте: Условие для второго транша МВФ: ГФС ликвидируют до конца 2020

Новая программа МВФ для Украины

10 июня Международный валютный фонд утвердил 18-месячную программу Stand-by для Украины на $5 млрд на 1,5 года.

На счета Украины деньги должны поступить четырьмя траншами, первый из которых в размере $2,1 млрд перечислили 12 июня.

Решение о выделении следующего транша МВФ Украине может быть принято в сентябре 2020 года.