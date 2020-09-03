PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украина может получить новый транш МВФ до конца года

Украина в ближайшее время рассчитывает получить миссию Международного валютного фонда.

Об этом заявил глава Национального банка Кирилл Шевченко во время брифинга по монетарной политике.

Следующий транш от МВФ в Нацбанке ожидают получить до конца этого года.

— Мы ожидаем в ближайшее время миссию МВФ и планируем до конца года еще получить деньги от МВФ, — заявил Кирилл Шевченко.

Также Шевченко напомнил, что основным предположением макропрогноза НБУ является продолжение сотрудничества с МВФ.

Читайте: Условие для второго транша МВФ: ГФС ликвидируют до конца 2020

Новая программа МВФ для Украины

10 июня Международный валютный фонд утвердил 18-месячную программу Stand-by для Украины на $5 млрд на 1,5 года.

На счета Украины деньги должны поступить четырьмя траншами, первый из которых в размере $2,1 млрд перечислили 12 июня.

Решение о выделении следующего транша МВФ Украине может быть принято в сентябре 2020 года.

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх