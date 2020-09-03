Украина в ближайшее время рассчитывает получить миссию Международного валютного фонда.
Об этом заявил глава Национального банка Кирилл Шевченко во время брифинга по монетарной политике.
Следующий транш от МВФ в Нацбанке ожидают получить до конца этого года.
— Мы ожидаем в ближайшее время миссию МВФ и планируем до конца года еще получить деньги от МВФ, — заявил Кирилл Шевченко.
Также Шевченко напомнил, что основным предположением макропрогноза НБУ является продолжение сотрудничества с МВФ.
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Новая программа МВФ для Украины
10 июня Международный валютный фонд утвердил 18-месячную программу Stand-by для Украины на $5 млрд на 1,5 года.
На счета Украины деньги должны поступить четырьмя траншами, первый из которых в размере $2,1 млрд перечислили 12 июня.
Решение о выделении следующего транша МВФ Украине может быть принято в сентябре 2020 года.