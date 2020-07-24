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Факты / Украина

Условие для второго транша МВФ: ГФС ликвидируют до конца 2020

Государственная фискальная служба будет ликвидирована до конца 2020 года.

О таких планах Кабинета министров Украины сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время поездки в Брюссель.

Ликвидация ГФС является фактически условием для второго транша макрофинансовой помощи Международного валютного фонда для Украины, подчеркнул премьер.

У правительства есть время до конца года, чтобы утвердить концепцию реформирования Государственной налоговой службы, добавил Шмыгаль.

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Новая программа МВФ для Украины

10 июня Международный валютный фонд утвердил 18-месячную программу Stand-by для Украины на $5 млрд на 1,5 года.

На счета Украины деньги должны поступить четырьмя траншами, первый из которых в размере $2,1 млрд перечислили 12 июня.

Решение о выделении следующего транша МВФ Украине может быть принято в сентябре 2020 года, сообщил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.

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