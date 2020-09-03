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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна може отримати новий транш МВФ до кінця року

Україна найближчим часом розраховує отримати місію Міжнародного валютного фонду.

Про це заявив глава Національного банку Кирило Шевченко під час брифінгу щодо монетарної політики.

Наступний транш від МВФ в Нацбанку чекають отримати до кінця цього року.

– Ми очікуємо найближчим часом місію МВФ і плануємо до кінця року ще отримати гроші від МВФ, – заявив Кирило Шевченко.

Також Шевченко нагадав, що основним припущенням макропрогнозу НБУ є продовження співпраці з МВФ.

Читайте: Умова для другого траншу МВФ: ДФС ліквідують до кінця 2020

Нова програма МВФ для України

10 червня Міжнародний валютний фонд затвердив 18-місячну програму Stand-by для України на $5 млрд на 1,5 роки.

На рахунки України гроші мають надійти чотирма траншами, перший із яких у розмірі $2,1 млрд перерахували 12 червня.

Рішення про виділення наступного траншу МВФ Україні може бути ухвалено у вересні 2020 року.

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