Україна найближчим часом розраховує отримати місію Міжнародного валютного фонду.

Про це заявив глава Національного банку Кирило Шевченко під час брифінгу щодо монетарної політики.

Наступний транш від МВФ в Нацбанку чекають отримати до кінця цього року.

– Ми очікуємо найближчим часом місію МВФ і плануємо до кінця року ще отримати гроші від МВФ, – заявив Кирило Шевченко.

Також Шевченко нагадав, що основним припущенням макропрогнозу НБУ є продовження співпраці з МВФ.

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Нова програма МВФ для України

10 червня Міжнародний валютний фонд затвердив 18-місячну програму Stand-by для України на $5 млрд на 1,5 роки.

На рахунки України гроші мають надійти чотирма траншами, перший із яких у розмірі $2,1 млрд перерахували 12 червня.

Рішення про виділення наступного траншу МВФ Україні може бути ухвалено у вересні 2020 року.