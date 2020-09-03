2 вересня в Одесі тисячі людей вийшли на святковий концерт, присвячений Дню міста.

Сцена стояла біля Потьомкінських сходів.

На концерт прийшло дуже багато людей, незважаючи на карантинні обмеження, які введені в країні через пандемію коронавірусу.

Читайте: Зеленський з Філімоновим привітали Одесу з Днем міста

Тисячі людей стояли близько один до одного. Більшість з них перебували на концерті без захисних масок.

Після виступів артистів, на одеситів і туристів чекав святковий феєрверк.

Порушення карантину в Одеській області

Одеса не вперше потрапляє до списку порушників правил карантину. Заклади проводять масові заходи, а відвідувачі не дотримуються дистанцію і не носять маски.

У липні в Одесі правила адаптивного карантину порушили в шести елітних розважальних закладах міста. Зокрема, Ресторан Соло і клуби Ібіца, Ітака, Red Line і Вестерн.

З початку курортного сезону і до 10 липня, поліція Одеси склала 152 адмінпротоколу