Куда можно поехать в Украине: отпуск осенью 2020

В этом году лето выдалось напряженным — в Украине растет количество больных коронавирусом, другие государства вновь закрывают свои границы в ожидании второй волны инфекции.

По прогнозам синоптиков, в украинцев есть еще целый месяц, чтобы провести отпуск осенью 2020 у теплого моря, или красочных гор.

Отдых на Черном море

Преимуществами отдыха на Черном море в бархатный сезон является умеренное количество туристов и удешевление цен на жилье.

Для гастро-туров — идеально подойдет Бессарабия. Также есть множество уникальных ресторанов на любой вкус в Одессе.

Для семейного отдыха подходят Каролино-Бугаз, Черноморск или Затока. Для экскурсионных туров лучше выбрать Белгород-Днестровский, Коблево или Вилково.

Доехать в Причерноморье можно, как на автомобиле, так и поездами (стоимость билетов от 200 грн) или самолетом (билеты от 2,5 тыс. грн).

Для неспешного отдыха идеально подходит город Скадовск на Херсонщине. Туда стоит ехать за насыщенным морским воздухом. Оттуда легко доехать на остров Джарылгач — популярного места для ночлега с палатками. Туда можно заехать на катере за 100 грн.

Жилье в частном секторе Скадовска стоит от 200 грн с человека в сутки.

Отдых на Азовском море

На Азовском море туристов принимают как минимум до середины сентября. Например, на Арабатской косе уже успело побывать полмиллиона украинцев. Однако нужно понимать — море часто штормит, а вода в нем за ночь может остыть ниже 20 градусов.

Осенью здесь еще можно купаться в море и загорать на бескрайних песчаных пляжах. Для любителей не сидеть на месте, есть возможность поехать до розового озера, термальных и грязевых источников. Из развлечений, гостям предлагают посетить сафари-парк, аквапарк или страусиную ферму.

На Азовском море хорошо развита система мини-пансионатов. Например, в пансионате Теплый стан в селе Генгирка неделю отдыха в двухместном номере обойдется в 2,5 тыс. грн.

Санузел расположен в номере, на территории отеля есть сад, беседки и небольшая птицеферма.

Дешевле сдают комнаты в частных домах в селах Счастливцево или Генгирка. Цены начинаются от 80 грн в сутки. В комнате будет кровать, телевизор и мини-холодильник. Кухня и санузел — совместный.

Санатории Азовского моря также принимают туристов. Но нужно учитывать — большинство из них не имеют системы отопления и ночью может быть холодно. Стоимость путевок на неделю начинается от 5 тыс. грн в неделю.

Отдых в Карпатах

Осень — наверное лучшее время для отдыха в Украинских Карпатах. Уже в сентябре дерева на крутых склонах превращаются в калейдоскоп цветов.

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Для любителей гор открывают свои двери бальнеологические курорты Татаров, туристические комплексы Буковеля и термальные воды Косино.

Курорты идеально подходит для семейного отдыха. Здесь есть бассейны с целебными источниками и для взрослых, и для детей.

Но подлинно украшением поездки в Карпаты являются, собственно, горы. Также стоит побывать на самом высокогорном озере Украины — Синевир.

Для ценителей гастро-туров, стоит ехать в Закарпатье и угощаться местной кухней. Из-за расположения региона, здесь переплелась украинская, венгерская, румынская и польская кухня.

Лучше ехать в горы на собственном авто или на поезде. Но надо помнить — на данный момент поезда не забирают пассажиров в Коломые и окружающих селах из-за красной зоны карантина.

Отпуск осенью 2020 за рубежом

Евросоюз пока не открыл границы для туристов из Украины. Однако открытыми для украинцев остаются 45 стран.

Самые популярные туристические направления:

Болгария;

Турция;

Албания;

Египет.

В то же время нужно помнить, что въезд в некоторые страны возможен только с отрицательным результатом ПЦР-теста на Covid-19. Он должен быть сделан не позднее, чем за 48 часов до прилета.

Турция требует приобрести специальное страхование от коронавируса за €15. Также нужно быть застрахованным во время посещения Болгарии.

Цены на пакетные туры на популярные курорты начинаются от 15 тыс. грн на двоих человек.

Для любителей экзотического пляжного отдыха открытыми являются острова Мальдивы (цена билета от 16,9 тыс. грн), Багамские острова (билет — 25,9 тыс. грн) и Доминикана (билет — 23,9 тыс. грн). Но следует помнить — все три страны требуют отрицательный ПЦР-тест по прилету.