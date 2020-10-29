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Факти / Україна / Суспільство

Куди можна поїхати в Україні: відпустка восени 2020

Цього року літо видалось напруженим – в Україні зростає кількість хворих на коронавірус, інші держави знову закривають свої кордони в очікуванні другої хвилі інфекції.

За прогнозами синоптиків, в українців є ще цілий місяць щоб провести відпустку восени 2020 біля теплого моря, або барвистих гір.

Відпочинок на Чорному морі

Перевагами відпочинку на Чорному морі в оксамитовий сезон є помірна кількість туристів та здешевлення цін на житло.

Для гастро-турів – ідеально підійде Бессарабія. Також є безліч унікальних ресторанів на будь-який смак в Одесі.

Для сімейного відпочинку підходять Кароліно-Бугаз, Чорноморськ чи Затока. Для екскурсійних турів краще обрати Білгород-Дністровський, Коблево чи Вилкове.

Доїхати у Причорномор’я можна, як на автомобілі, так і поїздами (вартість квитків від 200 грн) чи літаком (квитки від 2,5 тис. грн).

Куди можна поїхати в Україні: відпустка восени 2020

Для неквапливого відпочинку ідеально підходить місто Скадовськ на Херсонщині. Туди варто їхати за насиченим морським повітрям. Звідти легко доїхати на острів Джарилгач – популярне місце для ночівлі з наметами. Туди можна добратись катером за 100 грн.

Житло у приватному секторі Скадовська коштує від 200 грн з людини на добу.

Відпочинок на Азовському морі

На Азовському морі туристів приймають, щонайменше до середини вересня. Наприклад, на Арабатській косі вже встигло побувати півмільйона українців. Однак потрібно розуміти – море часто штормить, а вода в ньому за ніч може охолонути нижче 20 градусів.

Восени тут ще можна купатись у морі та засмагати на безкрайніх піщаних пляжах. Для любителів не сидіти на місці, є можливість поїхати до рожевого озера, термальних і грязьових джерел. І розваг гостям півострова пропонують відвідати  сафарі-парк, аквапарк та страусину ферму.

На Азовському морі добре розвинена система приватних міні-пансіонатів. Наприклад у пансіонаті Теплий стан у селі Генгірка тиждень відпочинку у двомісному номері обійдеться у 2,5 тис. грн.

Куди можна поїхати в Україні: відпустка восени 2020

Санвузол розташований у номері, на території готелю є сад, альтанки та невеличка птахоферма.

Найдешевше здають кімнати у приватних будинках у селах Щасливцеве чи Генгірка. Ціни починаються від 80 грн за добу. У кімнаті буде ліжко, телевізор та міні-холодильник. Кухня та санвузол – спільний.

Санаторії Азовського моря також приймають туристів. Але потрібно зважати – більшість з них не мають системи опалення і вночі може бути холодно. Вартість путівок на тиждень починається від 5 тис. грн на тиждень.

Відпочинок у Карпатах 

Осінь – напевно найкраща пора для відпочинку в українських Карпатах. Вже у вересні дерева на крутих схилах  перетворюються на калейдоскоп кольорів.

Читайте: Відпочинок у Карпатах восени 2020 року: куди поїхати, які цікаві місця відвідати

Для любителей гір відкривають свої двері бальнеологічні курорти Татарів, відпочинкові комплекси Буковелю та термальні води Косино.

Курорти ідеально підходять для сімейного відпочинку. Тут є басейни з цілющими джерелами і для дорослих, і для дітей.

Але справжньо окрасою поїздки у Карпати є, власне, гори. Також варто побувати на найбільшому високогірному озері України – Синевир.

Куди можна поїхати в Україні: відпустка восени 2020

Для поціновувачів гастро-турів, варто їхати на Закарпаття та частуватись місцевою кухнею. Через розташування регіону, тут переплелась українська, угорська, румунська та польська кухня.

Найкраще їхати у гори на власному авто або на потязі. Але треба пам’ятати – нині потяги не забирають пасажирів у Коломиї та навколишніх селах через червону зону карантину.

Відпустка восени 2020 за кордоном

Євросоюз поки не відкрив кордони для туристів з України. Однак відкритими для українців залишаються 45 країн.

Найпопулярніші туристичні напрямки:

  • Болгарія;
  • Туреччина;
  • Албанія;
  • Єгипет.

Водночас потрібно пам’ятати, що в’їзд у деякі країни можливий тільки з негативним результатом ПЛР-тесту на Covid-19. Він повинен бути зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до прильоту.

Туреччина вимагає придбати спеціальне страхування від коронавірусу за €15. Також потрібно бути застрахованим під час відвідин Болгарії.

Куди можна поїхати в Україні: відпустка восени 2020

Ціни на пакетні тури на популярні курорти починаються від 15 тис. грн на двох людей.

Для любителей екзотичного пляжного відпочинку відкритими є острови Мальдіви (ціна квитка від 16,9 тис. грн), Багамські острови (квиток – 25,9 тис. грн) та Домінікана (квиток –  23,9 тис. грн). Але слід пам’ятати – усі три країни вимагають негативний ПЛР-тест по прильоту.

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