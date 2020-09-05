Цена на газ для населения в октябре будет колебаться на уровне от 4,7 до 5 тыс. грн за тысячу кубометров.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он также отметил, что ближе к зиме стоимость газа традиционно возрастет.

Премьер добавил, что сейчас в Украине самая низкая цена на газ за последние годы.

— Если взять последние пять лет, то цена в августе была 3,7 тыс. грн, на сентябрь начался сезонный рост цен на газ, около 4,2 тыс. грн за тысячу кубов, то есть это 4 грн 20 коп. за куб. Это самая низкая цена за последние пять лет, и это самый низкий уровень цен в принципе за время независимости.

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Кроме того, глава правительства напомнил, что в Украине сейчас свободный рынок, поэтому потребители могут самостоятельно выбирать поставщика газа. Именно благодаря этому существует конкуренция, что способствует снижению цены.

Что будет с ценой на газ в сентябре

Цена на газ для населения в сентябре вырастет на 45%. Потребители, которые покупают голубое топливо по тарифу Месячный, будут платить 4,7 грн за куб. м.

Для тарифа Годовой цену установили на уровне 4,73 грн за куб. м.