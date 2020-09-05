Ціна на газ для населення у жовтні коливатиметься на рівні від 4,7 до 5 тис. грн за тисячу кубометрів.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він також зазначив, що ближче до зими вартість газу традиційно зросте.

Прем’єр додав, що наразі в Україні найнижча ціну на газ за останні роки.

– Якщо взяти останні п’ять років, то ціна в серпні була 3,7 тис. грн, на вересень почалось сезонне зростання цін на газ, близько 4,2 тис. грн за тисячу кубів, тобто це 4 грн 20 коп. за куб. Це найнижча ціна за останні п’ять років, і це найнижчий рівень цін в принципі за часи незалежності.

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Крім того, глава уряду нагадав, що в Україні зараз вільний ринок, тому споживачі можуть самостійно обирати постачальника газу. Саме завдяки цьому існує конкуренція, що сприяє зниженню ціни.

Що буде з ціною на газ у вересні

Ціна на газ для населення у вересні зросте на 45%. Споживачі, які купують блакитне паливо за тарифом Місячний, платитимуть 4,7 грн за куб. м.

Для тарифу Річний ціну встановили на рівні 4,73 грн за куб. м.