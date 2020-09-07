Украина сейчас не готова к легализации оружия, проституции и легких наркотиков даже в медицинских целях.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Насчет последнего председатель Рады высказался категорически против.

— Не поддерживаю эту идею. Я сам никогда не употреблял, и если мы говорим о медицинских целях, то у нас очень часто под красивой вывеской появляются плохие идеи. Поэтому не поддерживаю, — сказал он.

Относительно оружия Разумков заявил, что украинское общество к этому не готово.

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Насчет легализации проституции спикер также выразил сомнения.

По его слова, украинцы не готовы к этому ментально, религиозно и исторически.

— Считаю, что это не для украинских реалий, — сказал он.

Легализация марихуаны в Украине

В октябре прошлого председатель Комитета по вопросам здоровья, народный депутат от партии Слуга народа Михаил Радуцкий заявил, что решение о легализации медицинского каннабиса будет принято.

По его словам, медицинская марихуана должна стать доступной в стране. Но с принятием закона в парламенте спешить не будут.

Год назад президент Украины Владимир Зеленский отклонил петицию о легализации оружия. Вопрос о легализации проституции в стране не поднимался.