Україна зараз не готова до легалізації зброї, проституції і легких наркотиків навіть в медичних цілях.

Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Щодо останнього голова Ради висловився категорично проти.

– Не підтримую цю ідею. Я сам ніколи не вживав, і якщо ми говоримо про медичні цілі, то у нас дуже часто під красивою вивіскою з’являються погані ідеї. Тому не підтримую, – сказав він.

Стосовно зброї Разумков заявив, що українське суспільство до цього не готове.

Щодо легалізації проституції спікер також висловив сумніви.

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За його слова, українці не готові до цього ментально, релігійно та історично.

– Вважаю, що це не для українських реалій, – сказав він.

Легалізація марихуани в Україні

У жовтні минулого голова Комітету з питань здоров’я, народний депутат від партії Слуга народу Михайло Радуцький заявив, що рішення про легалізацію медичного канабісу буде ухвалене.

За його словами, медична марихуана повинна стати доступною в країні. Але з ухваленням закону в парламенті поспішати не будуть.

Рік тому президент України Володимир Зеленський відхилив петицію про легалізацію зброї. Питання про легалізацію проституції в країні не піднімалося.