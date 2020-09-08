У Бабиному Яру відкриють аудіосвітлову інсталяцію до 79-х роковин трагедії

29 вересня Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр представить низку проектів на території урочища до 79-х роковин трагедії у Бабиному Яру.

Зокрема, буде встановлена тимчасова аудіовізуальна інсталяція. Вона стане ще одним кроком, що наближає перетворення території Бабиного Яру з місця забуття на місце пам’яті. Інсталяцію буде встановлено на відстані не менше ніж 10 метрів від ймовірної найвіддаленішої лінії кордонів єврейського кладовища.

– На 79-ті роковини трагедії ми представимо перші проекти на території яру. Найбільший з цих них – 40 метрів в діаметрі, буде відкритий на ділянці, де планується зведення меморіалу. Довгий час тут був полігон для автошколи, вигулювали тварин та грали у футбол. Це результат політики забуття, яка впровадилася щодо цього місця за радянських часів. І це має змінитися, – прокоментував генеральний директор Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Макс Яковер.

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Також Меморіальний центр Голокосту спільно із Національним історико-меморіальним заповідником Бабин Яр проводить роботи зі встановлення аудіоінсталяції на території Бабиного Яру. Вона являє собою джерело звуків і сприятиме обізнаності людей про трагічні події часів окупації Києва. Частина аудіоінсталяції буде розташована Дорогою Скорботи та на площі біля пам’ятника Менора.

Крім того, на території урочища до Дня пам’яті жертв Бабиного Яру будуть встановлені монокуляри, завдяки яким кожен відвідувач зможе побачити, як виглядала ця територія 79 років тому.

Нагадаємо, Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр за півроку віднайшов 867 нових імен жертв масових розстрілів під час нацистської окупації Києва у 1941-1943 роках, які раніше не зазначалися у жодних списках загиблих і книгах пам’яті.