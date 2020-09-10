Оновлені зони карантину в Україні – СПИСОК

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Факти / Україна / Суспільство

В Україні оновили зони карантину, Київ потрапив у помаранчеву

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила поділ на зони карантину в Україні. Він почне діяти з 14 вересня.

Згідно з новим поділом, Київ потрапив до помаранчевої карантинної зони.

Тому у місті, як і в інших регіонах, які потрапили до цієї ж зони, заборонять проведення масових заходів за участю більш ніж 100 людей, роботу хостелів (крім готелів), розважальних закладів вночі, спортзалів, фітнес-центрів, а також прийом дітей у дитячі табори.

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Також з 14 вересня до червоної зони належать:

  • місто Чоп Закарпатської області;
  • міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
  • Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;
  • міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;
  • місто Дубно Рівненської області;
  • міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщіцький, Збаразький, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;
  • Великобурлуцький район Харківської області;
  • місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;
  • місто Канів Черкаської області;
  • місто Чернівці, Герцеївський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.
  • місто Ніжин, Бобровицький та Носівський райони Чернігівської області.

До помаранчевої зони потрапили:

  • міста Вінниця, Козятин та Вінницький район Вінницької області;
  • Ківерцівський, Луцький та Маневицький райони Волинської області;
  • міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинський, Овруцький та Попільнянському райони Житомирської області;
  • міста Ужгород та Мукачево, Мукачівський, Рахівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
  • місто Бурштин, Богородчанський, Городенківський, Калуський, Коломийський, Рогатинський та Рожнятівський райони Івано-Франківської області;
  • міста Ірпінь та Фастів, Києво-Святошинський та Яготинський райони Київської області;
  • міста Львів та Дрогобич, Бродівський, Городоцький, Жовківський, Миколаївський та Радехівський райони Львівської області;
  • місто Вознесенськ Миколаївської області;
  • місто Чорноморськ, Березівський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський та Тарутинський райони Одеської області;
  • міста Вараш та Острог, Здолбунівський, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області;
  • місто Суми Сумської області;
  • місто Кременець, Борщівський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області;
  • міста Харків, Люботин, Первомайський та Харківський район Харківської області;
  • місто Хмельницький, Камянець-Подільський та Нетішин, Красилівський, Новоушицький,
  • Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
  • місто Сміла, Корсунь-Шевченківський та Смілянський райони Черкаської області;
  • місто Новодністровськ, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;
  • Борознянський, Куликівський та Ніжинський райони Чернігівської області;
  • місто Київ.

Міста жовтої і зеленої зеленої зони позначені на карті.

Оновлені зони карантину в Україні – СПИСОК

Як працює поділ України на зони

Адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 жовтня. Всі області поділили на чотири карантинні зони – зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Це зробили для того, щоб залежно від ситуації в регіоні, посилювати або послаблювати карантин.

Кожна зона карантину має свої обмеження, які можна переглянути у нашому матеріалі.

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