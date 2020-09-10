Оновлені зони карантину в Україні – СПИСОК

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила поділ на зони карантину в Україні. Він почне діяти з 14 вересня.

Згідно з новим поділом, Київ потрапив до помаранчевої карантинної зони.

Тому у місті, як і в інших регіонах, які потрапили до цієї ж зони, заборонять проведення масових заходів за участю більш ніж 100 людей, роботу хостелів (крім готелів), розважальних закладів вночі, спортзалів, фітнес-центрів, а також прийом дітей у дитячі табори.

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Також з 14 вересня до червоної зони належать:

місто Чоп Закарпатської області;

міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;

міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;

місто Дубно Рівненської області;

міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщіцький, Збаразький, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;

Великобурлуцький район Харківської області;

місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;

місто Канів Черкаської області;

місто Чернівці, Герцеївський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.

місто Ніжин, Бобровицький та Носівський райони Чернігівської області.

До помаранчевої зони потрапили:

міста Вінниця, Козятин та Вінницький район Вінницької області;

Ківерцівський, Луцький та Маневицький райони Волинської області;

міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинський, Овруцький та Попільнянському райони Житомирської області;

міста Ужгород та Мукачево, Мукачівський, Рахівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

місто Бурштин, Богородчанський, Городенківський, Калуський, Коломийський, Рогатинський та Рожнятівський райони Івано-Франківської області;

міста Ірпінь та Фастів, Києво-Святошинський та Яготинський райони Київської області;

міста Львів та Дрогобич, Бродівський, Городоцький, Жовківський, Миколаївський та Радехівський райони Львівської області;

місто Вознесенськ Миколаївської області;

місто Чорноморськ, Березівський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський та Тарутинський райони Одеської області;

міста Вараш та Острог, Здолбунівський, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області;

місто Суми Сумської області;

місто Кременець, Борщівський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області;

міста Харків, Люботин, Первомайський та Харківський район Харківської області;

місто Хмельницький, Камянець-Подільський та Нетішин, Красилівський, Новоушицький,

Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

місто Сміла, Корсунь-Шевченківський та Смілянський райони Черкаської області;

місто Новодністровськ, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;

Борознянський, Куликівський та Ніжинський райони Чернігівської області;

місто Київ.

Міста жовтої і зеленої зеленої зони позначені на карті.

Як працює поділ України на зони

Адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 жовтня. Всі області поділили на чотири карантинні зони – зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Це зробили для того, щоб залежно від ситуації в регіоні, посилювати або послаблювати карантин.

Кожна зона карантину має свої обмеження, які можна переглянути у нашому матеріалі.