10 сентября — Всемирный день предотвращения самоубийств. По информации ВООЗ, каждый год в мире более 800 тыс. человек сводят счеты с жизнью, это — одна прерванная жизнь каждые 40 секунд.

По данным Госстата, в течение 2019 года из-за суицида в Украине умерли 6 190 мужчин и 5 112 женщин.

Как распознать самоубийцу и как помочь ему, Фактам ICTV рассказал кандидат психологических наук, доцент, декан гуманитарно-правового факультета Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского ХАИ Максим Жидко.

Природа и причины самоубийства

Это понятие очень неоднозначно, в связи с чем невозможно определить его природу. С одной стороны, корректно утверждать, что некоторые люди рождаются самоубийцами.

— В каждом человеке с рождения заложен инстинкт самосохранения. Иногда он нарушается. Часто это бывает в связи с болезнями, которые передаются по наследству. Если рассматривать с этой точки зрения, то можно сказать, что люди рождаются со сломанным механизмом самосохранения, то есть рождаются самоубийцами, — говорит Максим Жидко.

Но иногда в некоторых странах из-за культурных, религиозных или социальных соображений формируется позитивное отношение к суициду. Там, соответственно, статистика будет выше.

Самыми распространенными причинами самоубийств являются стрессы и депрессии, вызванные социально-экономическими трудностями, непониманием и проблемами.

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Как распознать самоубийцу и как помешать его действиям

В такой сложной задаче, по словам психолога, совет достаточно простой — нужно быть внимательным, уметь видеть и слышать людей, которые тебя окружают.

— Чаще всего, самоубийцы говорят о подобном намерении. Другой момент, что окружающие не верят или относятся к этому несерьезно, — продолжает Максим Жидко.

Нужно реагировать на слова людей о желании покончить жизнь самоубийством, о том, что в жизни нет смысла. Также нужно обращать внимание на поведение и привычки.

— Если, например, человек начинает читать различные инструкции к медпрепаратам или же смотрит сайты, где обсуждается эта тематика, — объясняет специалист.

В таких случаях нужно говорить с человеком, пытаться понять, что его угнетает, от чего он страдает и чем ему можно помочь. Самым эффективным здесь будет обращение к специалисту.

Также не нужно подталкивать человека к этому.

— Банальные слова, но родителям не нужно оставлять лекарства или другие вещи, которыми ребенок может нанести себе вред, — комментирует психолог.

Важно помнить, что, по статистике, женщины чаще делают попытки суицида, тогда как мужчины, наоборот, доводят дело до конца.

Резюмируя, можно выделить три главных правила:

быть внимательным;

интересоваться жизнью близких людей;

не провоцировать неосознанными действиями.

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Профессиональная помощь

Если же человек видит подобную проблему в своей жизни и не знает, как ее решить, нужно обратиться к специалистам, которые помогут.

В сети есть ряд служб, многие из них бесплатны. Там человека анонимно проконсультируют и помогут преодолеть проблему.

Например, проект Давай поговорим, где психологи абсолютно бесплатно, полностью анонимно и дистанционно проконсультируют.

Людмила Грубник