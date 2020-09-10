10 вересня – Всесвітній день запобігання самогубствам. За інформацією ВООЗ, щороку у світі понад 800 тис. осіб зводять рахунки з життям, це – одне перерване життя кожні 40 секунд.

За даними Держстату, протягом 2019 року через суїцид в Україні померло 6 190 чоловіків та 5 112 жінок.

Як розпізнати самогубця і як допомогти йому, Фактам ICTV розповів кандидат психологічних наук, доцент, декан гуманітарно-правового факультету Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського ХАІ Максим Жидко.

Природа і причини самогубства

Це поняття дуже неоднозначне, через що неможливо визначити його природу. З одного боку, коректно стверджувати, що деякі люди народжуються самогубцями.

– У кожній людині з народження закладено інстинкт самозбереження. Іноді він порушується. Часто це буває в зв’язку з хворобами, які передаються у спадок. Якщо розглядати з цієї точки зору, то можна сказати, що люди народжуються зі зламаним механізмом самозбереження, тобто народжуються самогубцями, – говорить Максим Жидко.

Але іноді у деяких країнах через культурні, релігійні або соціальні міркування формується позитивне ставлення до суїциду. Там, відповідно, статистика буде вищою.

Найпоширенішими причинами самогубств є стреси і депресії, викликані соціально-економічними труднощами, нерозумінням і проблемами.

Читайте: Натякала на самогубство у соцмережах: у Запоріжжі знайшли обгорілий труп дівчини

Як розпізнати самогубця і як завадити його діям

У такому складному питанні, за словами психолога, порада досить проста – потрібно бути уважним, вміти бачити і чути людей, які тебе оточують.

– Найчастіше, самогубці говорять про такий намір. Інший момент, що люди навколо не вірять або ставляться до цього несерйозно, – продовжує Максим Жидко.

Потрібно реагувати на слова людей про бажання покінчити життя самогубством, про те, що у житті немає сенсу. Також потрібно звертати увагу на поведінку та звички.

– Якщо, наприклад, людина починає читати різні інструкції до медпрепаратів або ж дивиться сайти, де обговорюється ця тематика, – пояснює фахівець.

У таких випадках потрібно говорити з людиною, намагатися зрозуміти, що її пригнічує, від чого вона страждає і чим їй можна допомогти. Найефективніше – звернутися до фахівця.

Також не потрібно підштовхувати людину до цього.

– Банальні слова, але батькам не потрібно залишати ліки або інші речі, якими дитина може завдати собі шкоди, – коментує психолог.

Важливо пам’ятати, що, за статистикою, жінки частіше за все роблять спроби суїциду, тоді як чоловіки, навпаки, доводять справу до кінця.

Резюмуючи, можна виділити три головних правила:

бути уважним;

цікавитися життям близьких людей;

не провокувати неусвідомленими діями.

Читайте: Через втрату врожаю: в Одеській області фермер покінчив життя самогубством

Професійна допомога

Якщо ж людина бачить таку проблему в своєму житті і не знає, як її вирішити, потрібно звернутися до фахівців, які допоможуть.

У мережі є низка служб, безліч з них безкоштовні. Там людину анонімно проконсультують і допоможуть подолати проблему.

Наприклад, проект Давай поговоримо, де психологи абсолютно безкоштовно, повністю анонімно і дистанційно проконсультують.

Людмила Грубнік