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Факты / Украина

Зеленский: Антисемитизм – это яд, которому нет места в Украине

Украинская власть осуждает любые проявления антисемитизма и хочет, чтобы израильтяне посещали Украину.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, Умань ежегодно принимает десятки тысяч гостей, но в этом году коронавирус внес своим коррективы.

Зеленский добавил, что несмотря на временные меры посетителям из Израиля всегда будут рады в Украине.

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Он заявил, что власть осуждает любые антисемитские нападения.

— Антисемитизм – это яд, которому нет места в Украине. И в этом случае мы столкнулись со многими дезинформационными кампаниями. Мы реагируем на каждый возможный случай проявления агрессии на антисемитическом фоне, — сказал он.

Глава государства сообщил, что согласно опросу исследовательского центра Pew в 2018 году, Украина является страной в Восточной Европе с наименьшим показателем антисемитизма.

Также он рассказал, что, имея еврейские корни, сам никогда не был мишенью антисемитских высказываний в Украине.

— Украинцам неважно, еврей их президент, христианин или мусульманин, пока он защищает интересы украинского народа, – резюмировал он.

Госпиталь в Умани для хасидов с коронавирусом

8 сентября представители благотворительного фонда имени Раби Нахмана выступили с инициативой открыть в Умани для паломников с коронавирусом отдельный госпиталь. Для контактных лиц будет действовать изолятор.

Место и все подробности функционирования госпиталя и изолятора будут дополнительно согласованы с местными властями и Госпотребслужбой области.

Фото: Офис президента

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