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Факти / Україна

Зеленський: Антисемітизм – це отрута, якій немає місця в Україні

Українська влада засуджує будь-які прояви антисемітизму і хоче, щоб ізраїльтяни відвідували Україну.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, Умань щорічно приймає десятки тисяч гостей, але цього року коронавірус вніс своїм корективи.

Зеленський додав, що попри тимчасові заходи відвідувачам з Ізраїлю завжди будуть раді в Україні.

ЧитайтеВ Умані встановлять карантинні пункти у місцях паломництва хасидів

Він заявив, що влада засуджує будь-які антисемітські напади.

– Антисемітизм – це отрута, якій немає місця в Україні. І в цьому випадку ми зіткнулися з багатьма дезінформаційними кампаніями. Ми реагуємо на кожен можливий випадок прояву агресії на антисемітичному тлі, – сказав він.

Глава держави повідомив, що згідно з опитуванням дослідницького центру Pew в 2018 році, Україна є країною в Східній Європі з найменшим показником антисемітизму.

Також він розповів, що, маючи єврейське коріння, сам ніколи не був мішенню антисемітських висловлювань в Україні.

– Українцям неважливо, єврей їх президент, християнин чи мусульманин, поки він захищає інтереси українського народу, – резюмував він.

Госпіталь в Умані для хасидів з коронавірусом

8 вересня представники благодійного фонду імені Рабі Нахмана виступили з ініціативою відкрити в Умані для паломників з коронавірусом окремий госпіталь. Для контактних осіб діятиме ізолятор.

Місце і всі подробиці функціонування госпіталю та ізолятора будуть додатково узгоджені з місцевою владою і Держспоживслужбою області.

Фото: Офіс президента

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