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Факты / Украина / Политика

Госизмена и захват власти: против Порошенко открыли 15 новых дел

Против пятого президента Украины Петра Порошенко 4 сентября появилось 15 новых производств.

Об этом во время брифинга сообщили его адвокаты Игорь Головань и Илья Новиков.

Однако Игорь Головань отметил, что дела сфабрикованы и добавил, что открыли их в СБУ. Он рассказал, что в производствах речь идет о ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность), 109 (свержение конституционного строя, захват государственной власти), а также о государственной измене, присвоении собственности, финансировании терроризма, вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин компьютерных сетей.

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По словам Голованя, возбужденные новые дела дублируют предыдущие, в частности, производство по Кузне восстановили по решению Печерского суда.

Весной этого года против Петра Порошенко нарушили пять дел за назначение судей Верховного суда.

Тогда действия пятого президента квалифицировали по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 4 ст. 382 (невыполнение судебного решения), ч. 1, 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

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