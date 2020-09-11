Проти п’ятого президента України Петра Порошенка 4 вересня з’явилося 15 нових проваджень.

Про це під час брифінгу повідомили його адвокати Ігор Головань та Ілля Новіков.

Однак Ігор Головань зазначив, що справи сфабриковані і додав, що відкрили їх у СБУ. Він розповів, що у провадженнях йдеться про ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність), 109 (повалення конституційного ладу, захоплення державної влади), а також про державну зраду, привласнення власності, фінансування тероризму, втручання в роботу електронно-обчислювальних машин комп’ютерних мереж.

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За словами Голованя, порушені нові справи дублюють попередні, зокрема, провадження щодо Кузні відновили за рішенням Печерського суду.

Навесні цього року проти Петра Порошенка порушили п’ять справ за призначення суддів Верховного суду.

Тоді дії п’ятого президента кваліфікували за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ч. 4 ст. 382 (невиконання судового рішення), ч. 1, 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.