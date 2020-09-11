PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Держзрада і захоплення влади: проти Порошенка відкрили 15 нових справ

Проти п’ятого президента України Петра Порошенка 4 вересня з’явилося 15 нових проваджень.

Про це під час брифінгу повідомили його адвокати Ігор Головань та Ілля Новіков.

Однак Ігор Головань зазначив, що справи сфабриковані і додав, що відкрили їх у СБУ. Він розповів, що у провадженнях йдеться про ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність), 109 (повалення конституційного ладу, захоплення державної влади), а також про державну зраду, привласнення власності, фінансування тероризму, втручання в роботу електронно-обчислювальних машин комп’ютерних мереж.

Читайте: Справу Порошенка щодо Кузні на Рибальському закрили – адвокат

За словами Голованя, порушені нові справи дублюють попередні, зокрема, провадження щодо Кузні відновили за рішенням Печерського суду.

Навесні цього року проти Петра Порошенка порушили п’ять справ за призначення суддів Верховного суду.

Тоді дії п’ятого президента кваліфікували за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ч. 4 ст. 382 (невиконання судового рішення), ч. 1, 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка