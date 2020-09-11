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Факты / Украина

Не взятка, а мошенничество: реакция Офиса президента на переквалификацию дела Кондзели

Офис президента Украины отреагировал на переквалификацию дела Светланы Кондзели, которую в прошлом году задержали на взятке.

В ведомстве заявили, что нетерпимо относятся к коррупции и исключений не может быть и для их сотрудников.

— Наоборот — к госслужащим, которые обеспечивают деятельность главы государства, действуют строгие требования прозрачности и добросовестности, — отметили в Офисе президента.

Также в ведомстве подчеркнули, что нетерпимость к недоброчесности было еще раз продемонстрировано во время громкого задержания директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светланы Кондзели по подозрению в мошенничестве осенью прошлого года.

— Мы убеждены, что ни один факт взяточничества и мошенничества не должен остаться без внимания антикоррупционных и правоохранительных органов, — заявили в Офисе президента.

Дело Кондзели

Напомним, 12 ноября детективы НАБУ  задержали Светлану Кондзелю — руководительницу одного из главных департаментов Офиса президента — сразу после получения взятки размером $150 тыс.

Это был первый транш, а всего чиновница надеялась получить $300 тыс. за содействие в назначении на высокую должность в руководстве НАК Нафтогаз.

В июне 2020 года САП переквалифицировала на мошенничество дело о возможном вымогательстве взятки чиновницей.

Прокурор пришел к выводу, что в материалах дела нет доказательств подстрекательства к взятке.

Однако это не означает, что Кондзеля получит меньшее наказание, ведь за взятку она могла получить от 4 до 8 лет лишения свободы, а за мошенничество ей грозит от 5 до 15 лет за решеткой.

Источник: Офис президента

Фото: УНИАН

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