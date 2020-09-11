Офіс президента України відреагував на перекваліфікацію справи Світлани Кондзелі, яку торік затримали на хабарі.

У відомстві заявили, що нетерпимо ставляться до корупції і винятків не може бути і для їх співробітників.

– Навпаки – до держслужбовців, які забезпечують діяльність глави держави, діють найсуворіші вимоги прозорості та добросовісності, – зазначили в Офісі президента.

Також у відомстві підкреслили, що нетерпимість до недоброчесності було вкотре продемонстровано під час гучного затримання директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента Світлани Кондзелі за підозрою в шахрайстві торік восени.

– Ми переконані, що жоден факт хабарництва та шахрайства не має залишитися без уваги антикорупційних і правоохоронних органів, – заявили в Офісі президента.

Справа Кондзелі

12 листопада 2019 року детективи НАБУ затримали Світлану Кондзелю – керівницю одного з головних департаментів Офісу президента – одразу після отримання хабара розміром $150 тис.

Це був перший транш, а всього чиновниця сподівалася отримати $300 тис. за сприяння у призначенні на вищу посаду в керівництві НАК Нафтогаз.

У червні 2020 року САП перекваліфікувала на шахрайство справу про ймовірне вимагання хабаря чиновницею.

Прокурор дійшов висновку, що в матеріалах справи немає доказів підбурювання до хабаря.

Проте це не означає, що Кондзеля отримає менше покарання, адже за хабар вона могла отримати від 4 до 8 років позбавленн волі, а за шахрайство їй загрожує від 5 до 15 років за ґратами.