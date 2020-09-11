Усиление санкций против России: Киев планирует создать Акт Сенцова

Министерство иностранных дел Украины рассматривает возможность создания Акта Сенцова — украинского аналога Акта Магнитского, документа, накладывающего санкции на нарушителей прав человека.

Об этом сообщил спецпредставитель МИД Украины по санкционной политике Алексей Макеев.

По его словам, Акт Сенцова будет определять иностранных должностных лиц, против которых будут введены санкции и будет осуществляться дальнейшее преследование украинскими правоохранительными органами за системное нарушение прав человека, организацию и заказ убийств, похищений, пыток и бесчеловечного обращения, вынесение неправомерных и политически мотивированных приговоров.

Макеев напомнил, что Украина за время войны против России получила большой опыт борьбы за освобождение украинских политзаключенных.

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Что такое Акт Магнитского

Акт Магнитского — законопроект, принятый Конгрессом США и подписанный президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года, создан с целью наказать российских чиновников, ответственных за смерть российского юриста Сергея Магнитского в московской тюрьме в 2009 году. Затем действие акта распространили на нарушителей со всего мира.

С 2016 года законопроект уполномочивает правительство США замораживать активы нарушителей и запретить им въезд в США.