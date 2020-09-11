Підсилення санкцій проти Росії: Київ планує створити Акт Сенцова

Міністерство закордонних справ України розглядає можливість створення Акту Сенцова – українського аналогу Акту Магнітського, документу, що накладає санкції на порушників прав людини.

Про це повідомив спецпредставник МЗС України із санкційної політики Олексій Макеєв.

За його словами, Акт Сенцова визначатиме іноземних посадовців, проти яких будуть введені санкції та здійснюватиметься подальше переслідування українськими правоохоронними органами за системне порушення прав людини, організацію та замовлення вбивств, викрадень, тортур і нелюдського поводження, винесення неправомірних та політично вмотивованих вироків.

Макеєв нагадав, що Україна за час війни проти Росії отримала великий досвіт боротьби за визволення українських політв’язнів.

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Що таке Акт Магнітського

Акт Магнітського – законопроект, ухвалений Конгресом США і підписаний президентом Бараком Обамою в грудні 2012 року, створений з метою покарати російських чиновників, відповідальних за смерть російського юриста Сергія Магнітського в московській в’язниці у 2009 році. Потім дію акту поширили на порушників із усього світу.

З 2016 року законопроект уповноважує уряд США заморожувати активи порушників та заборонити їм в’їзд до США.