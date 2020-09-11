Какой ценой и на чьих условиях наступит мир на Донбассе

Солдатские жизни вновь становятся разменной монетой политических торгов Кремля. Это было самое длинное перемирие за шесть лет российско-украинской войны. Но хромой мир держался ровно до начала политического сезона. На 42-й день относительной тишины на Луганщине снайпер убил украинского военного Тараса Кубийовича. После срыва перемирия с украинской стороны уже трое погибших и трое раненых.

—Мы на уровне министров иностранных дел и не только связывались с Россией, которая должна держать те договоренности, которые были на уровне Трехсторонней контактной группы, — сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Но Россия сорвала эти договоренности в очень демонстративной форме. Все началось с открытых угроз ее марионеточных квазиреспублик. Главарь боевиков Денис Пушилин приказал открыть огонь по позициям ВСУ, потому что украинские солдаты якобы строят новые укрепления вблизи поселка Шумы Донецкой области.

— Позиции, о которых он говорит, будто это наши новые, они были еще задолго до перемирия построены, — говорит морской пехотинец Алексей Годзиенко.

Несмотря на то, что миссия ОБСЕ также не обнаружила новых укреплений, гибридные войска России все равно открыли огонь. А на срочно созванном заседании Трехсторонней контактной группы требовали провести совместную инспекцию украинских позиций при участии ОБСЕ и российских боевиков. И тут произошел прецедент. Наша делегация согласились.

— Это была попытка проверить то, насколько Украина гибкая и готова к уступкам. И Россия убедилась, что готова. Почему не было встречного требования проверить такие же позиции незаконных вооруженных формирований и российских оккупантов? У меня вопрос к нашей ТКГ: почему Пушилину можно, а Кравчуку нет? Почему лидер какой-то непризнанной республики навязывает свое мнение целому государству?, — спрашивает народный депутат и председатель фракции Голос Сергей Рахманин.

Ситуация обострилась еще больше, когда стало известно, кто именно будет инспектировать украинские позиции. Им оказался генерал российской армии Руслан Якубов. Один из тех, кого за кремлевской легендой на Донбассе нет. Такой политический прогиб под Россию вызвал бурю возмущения в украинском обществе. Банковая испугалась шума. Вероятно, поэтому и была отменена странная инспекция.

В Офисе Президента срыв объяснили тем, что оккупанты требовали проверить и другие украинские позиции, о которых не договаривались на заседании Трехсторонней контактной группы. Как бы там ни было, после срыва перемирия стало очевидно, что Россия снова играет с Украиной в кнут и пряник. Спрятав сабли чуть больше чем на месяц, она пыталась склонить Киев к серьезным компромиссам по выборам и особому статусу, но не получилось.

— Вот видите целый месяц продержался мир, а если вы не будете делать так как мы хотим, этого мира больше не будет. Они сначала согласились на режим тишины, а потом начали шантажировать этим, что они это заберут, — говорит представитель ОРДЛО в политической подгруппе ТКГ в Минске Денис Казанский.

Мир — это болевая точка Зеленского. Особенно накануне местных выборов. И это хорошо понимает Путин.

— Прекращение огня на Донбассе, как показала недавняя социология, работает на интересы Зеленского. Последний опрос группы Соцрейтинг показал, что за август доверие к Зеленскому немного выросло. С 38% до 44%. России это не совсем выгодно, наоборот России нужно помогать своим — ОПЗЖ и партии Шария. Если военные действия на Донбассе восстанавливаются, то есть за что критиковать Зеленского и повод продвигать российский план урегулирования конфликта на Донбассе, — говорит политолог Владимир Фесенко.

Зеленский обещал добиться мира. Но вопрос, который все чаще возникает в украинском обществе: какой ценой и на чьих условиях? Попытки Банковой создать так называемый Консультативный Совет с боевиками, согласие на формулу Штайнмайера, разрешение российским наемникам инспектировать украинские позиции. Все это довольно четкие сигналы Кремлю. Но очевидно, что Путину этого недостаточно. Он хочет дожать Киев. Провести выборы на российских условиях и закрепить особый статус в Конституции.

— Если те требования, которые выдвигает Россия, будут приняты нашей властью, то начнется хаос, восстание, третий Майдан, потому что это фактически потеря суверенитета. Это значит, что мы просто легализуем этого Пушилина, Пасечника, — говорит Денис Казанский.

Это прекрасно понимают и у Зеленского. Поэтому переходить красные линии пока не собираются и ищут новые варианты компромиссов. Пока на уровне советников лидеров Нормандской четверки. Их встреча состоялась сегодня в Берлине. Главная тема — выполнение парижских договоренностей от декабря прошлого года.

— Первое — это те вопросы, в которых в той или иной степени заинтересована Украина, то есть, это вопрос обмена пленными и разминирования. И вторая часть — это те вопросы, которые интересны России: речь идет о возможности проведения выборов на оккупированных территориях в течение этого года, отвода в новых точках разведения сил и средств, и о целом ряде обстоятельств, на которых Россия постоянно настаивает, это о так называемой имплементации Формулы Штайнмайера, — разъясняет Сергей Рахманин.

Формула Штайнмайера предусматривает, что новый закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов в ОРДЛО и вводится на постоянной, после того как ОБСЕ признает эти выборы честными и свободными. Но компонент безопасности тоже никто не отменял и в этом главные разногласия Москвы и Киева.

— Вопрос границы принципиальный, мы не согласимся на выборы, если границу отдадут нам только после выборов. Однако есть компромиссные варианты, которые обсуждались еще до Зеленского. Один вариант — это совместный контроль над границей, кстати, у Зеленского это предлагали обсуждать. Российская сторона пока не согласилась. Второй вариант — контроль над границей на некоторых участках берет ОБСЕ. То есть компромиссные варианты есть, которые позволяют не передавать контроль над границей непосредственно Украине, — добавляет Владимир Фесенко.

Политические советники также должны были согласовать предварительные позиции для встречи лидеров Нормандской четверки. Видно, что украинская сторона, как и в прошлом году, пытается выполнять большинство ультиматумов Москвы, чтобы этот саммит состоялся. Перед парижской встречей главным требованием Москвы было согласие Киева на формулу Штайнмайера. Банковая согласилась и саммит состоялся.

На какой именно компромисс сейчас должен пойти Зеленский пока неизвестно. Но, вероятнее всего, речь идет о выборах. Открытым остается вопрос: что во время этих политических торгов будет происходить на фронте? Наиболее вероятный сценарий — это возвращение к малоинтенсивной войне, которую в зависимости от своих политических целей, Москва будет либо активизировать либо временно прекращать.

Максим Крапивной