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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Евро подорожал на 20 копеек: курс валют на 11 сентября

Национальный банк поднял на 1 копейку официальный курс доллара. 11 сентября доллар продают на уровне 27,83 грн.

Евро подорожал на 20 копеек. Его курс, по состоянию на 11 сентября, составляет 32,96 грн.

Перед выходными, на 2 копейки подорожал польский злотый, российский рубль поднялся в цене на 3 копейки.

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Курс валют в Украине от НБУ на 11.09:

  • $1 — 27,83 грн;
  • €1 — 32,96 грн;
  • 1 польский злотый — 7,40 грн;
  • 10 российских рублей — 3,70 грн.

Курс валют НБУ на 11 сентября 2020 в Украине

Прогноз курса валют

Министр развития экономики Игорь Петрашко уверен, что до конца 2020 года доллар в Украине будет стоить около 28 грн. Такой же курс будет держаться в 2021 году.

Национальный банк Украины не ожидает существенных колебаний курса доллара до конца года.

В то же время в проекте Государственного бюджета на 2021 год закладывается курс около 29 грн/1$, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль 4 сентября.

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