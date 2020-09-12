В Украине 12 и 13 сентября ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

По данным ГСЧС, высокий риск возникновения пожаров будет в некоторых регионах страны.

— В южной части, восточных, центральных, Сумской, Черниговской, Киевской, Ровенской и Тернопольской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, — сообщают в ГСЧС.

В то же время в западных регионах синоптики прогнозируют ясную погоду, местами облачную. Температура днем 21-25.

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Погода в сентябре

Погода в сентябре в Украине будет теплой, а зима будет ощущаться как прохладная осень.

Дожди могут уйти в конце месяца.

Погода в Украине осенью будет теплой вплоть до 2025 года, согласно отчетам метеорологической организации при ООН.