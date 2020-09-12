В Україні 12 і 13 вересня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

За даними ДСНС, високий ризик виникнення пожеж буде в деяких регіонах країни.

– У південній частині, східних, центральних, Сумській, Чернігівській, Київській, Рівненській та Тернопільській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, – повідомляють в ДСНС.

Водночас в західних регіонах синоптики прогнозують ясну погоду, місцями хмарну. Температура вдень 21-25.

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Погода у вересні

Погода у вересні в Україні буде теплою, а зима відчуватиметься як прохолодна осінь.

Дощі можуть піти у кінці місяця.

Погода в Україні восени буде теплою аж до 2025 року, згідно зі звітами метеорологічної організації при ООН.