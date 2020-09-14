Россия в очередной раз сорвала перемирие на Донбассе в очень демонстративной форме. Все началось с открытых угроз ее марионеточных квазиреспублик.

Главарь боевиков Денис Пушилин приказал открыть огонь по позициям ВСУ по выдуманной причине, мол украинские солдаты строят новые укрепления вблизи поселка Шумы Донецкой области.

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Несмотря на то, что миссия ОБСЕ не обнаружила новых укреплений, гибридные войска России все равно открыли огонь. А на срочно созванном заседании трехсторонней контактной группы требовали провести совместную инспекцию украинских позиций при участии ОБСЕ и пророссийских боевиков. Наша делегация согласились.

Ситуация обострилась еще больше, когда стало известно, кто именно будет инспектировать украинские позиции. Им оказался генерал российской армии Руслан Якубов. Один из тех, кого за кремлевской легендой на Донбассе нет.

Такое политическое прогибание под Россию вызвало бурю возмущения в украинском обществе. В столице и нескольких городах прошли протесты с требованиями не допустить этого и заменить Кравчука и Фокина в ТКГ. А вблизи украинских позиций, которые должны были инспектировать боевики, активисты выставили пикеты.

Банковая испугалась шума под Шумами. Вероятно, поэтому и была отменена странная инспекция. В ВСУ добро на это не дали. А в Офисе президента срыв объяснили тем, что оккупанты требовали проверить и другие украинские позиции, о которых не договаривались.

Россия снова начала играть в кнут и пряник. Спрятав сабли чуть больше чем на месяц, она пыталась склонить Украину к серьезным компромиссам по выборам и особому статусу, но не получилось.

Мир — это болевая точка Зеленского. Особенно накануне местных выборов. И это хорошо понимает Путин. Зеленский обещал добиться мира. Но все чаще в украинском обществе возникает вопрос — какой ценой и на чьих условиях.

Попытки Банковой создать так называемый Консультативный совет с боевиками, согласие на формулу Штайнмайера, разрешение российским наемникам инспектировать украинские позиции. Все это довольно четкие сигналы Кремлю. Но очевидно, что Путину этого недостаточно. Он хочет дожать Киев и провести выборы на российских условиях и закрепить особый статус в Конституции.

Это прекрасно понимают и в Зеленского. Поэтому переходить красные линии пока не собираются и ищут новые вариации компромиссов. Пока на уровне советников лидеров нормандской четверки. Их встреча состоялась 11 сентября в Берлине. Главная тема — выполнение парижских договоренностей с декабря 2019 года.

Они предусматривают, что новый закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов в ОРДЛО и вводится на постоянной, после того как ОБСЕ признает эти выборы честными и свободными. Но составляющую безопасности никто не отменял, и в этом главные разногласия Москвы и Киева.

Политические советники также должны были согласовать предварительные позиции для встречи лидеров нормандской четверки. Похоже, что украинская сторона, как и в прошлом пытается выполнять большинство ультиматумов Москвы, чтобы этот саммит состоялся.

Перед парижской встречей главным требованием Москвы было согласие Киева на формулу Штайнмайера. Банковая согласилась и саммит состоялся.

На какой именно компромисс сейчас должен пойти Зеленский пока неизвестно. Но, вероятнее всего, речь идет о выборах в ОРДЛО.

Но на этот раз, в отличие от прошлого года, во встрече в нормандском формате заинтересован и сам Путин. Правда не для того, чтобы решить конфликт на Донбассе, а обсудить вопрос отравления Навального и ситуацию в Беларуси. Поэтому шансов встретиться на самом высоком уровне становится больше.

Кравчук о Минских договоренностях

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что Минские соглашения не могут быть выполнены в нынешнем виде.

По его мнению, Минские соглашения не могут быть выполнены в силу понятных причин. Но, согласно международным условиям, соглашения не могут быть отменены одной стороной.

Кравчук считает, что выход из ситуации нужно искать через нормандский формат, где есть реальные надежды на проведение встречи лидеров государств.