В ВСУ сообщают, что боевики копают траншеи в сторону украинских позиций

За 4 сентября российские боевики один раз нарушили режим тишины. Вблизи Авдеевки оккупанты несколько раз выстрелили из гранатометов и стрелкового оружия. Украинские воины договоренности о прекращении огня соблюдают неукоснительно, отмечают в штабе ООС.

Между тем, наши ребята круглосуточно наблюдают за вражескими позициями и осваивают новые, не военные, специальности.

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На позициях на Светлодарской дуге военнослужащий с позывным Жук единственный повар. До недавнего времени мужчина был гранатометчик, впрочем, во время режима тишины оружие отложил, а в свободное от наблюдения время с собратьями взялись совершенствовать быт.

Построили удобства уже на существующей позиции, потому разрастаться вглубь к врагу и обустраиваться запрещено. Зато враг, как говорят военные, правил не соблюдает, и копает окопы в нашу сторону.

Наши воины даже не помнят, когда в последний раз открывали огонь из автомата. Впрочем, успокаивают, что все оружие на месте и готово к ответу, или даже наступления. Впрочем, пока не приказа — приходится только наблюдать, хотя боевики время от времени открывают огонь.

Во время обстрелов наши военные неоднократно видели и враждебные СМИ, которые ждали пока наши армейцы откроют огонь. Режим тишины противник активно использует чтобы укрепиться, окопаться, пополнить запасы боеприпасов.

Бойцы говорят, что пока не стреляют в ответ, тщательно изучают обстановку на вражеских позициях. И при любой попытке наступления российские наемники не только получат ответ, а и потеряют все вновь построенные сооружения и склад боеприпасов.

Разминирование оккупированного Донбасса

При условии вывода российских войск с территории Украины для разминирования прифронтовых территорий может потребоваться до 10 лет. Минами считают не только специально заложены в почву устройства, но и то, что прилетело от неприятеля не разорвалось.

Если разминирование проводить по всем правилам — это крайне кропотливый процесс. Очистка одного большого поля может длиться годами, а лицензию на проведение работ имеет не так уж много организаций.

Сначала проводят нетехническое обследование территорий, где продолжались боевые действия. Выясняют, могут здесь быть мины или неразорвавшиеся снаряды. Только после этого начинают работать деминеры.

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